Sertavul'da heyelan yolu kapattı
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Sertavul'da heyelan yolu kapattı

MERSİN'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

06.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:44
Sertavul'da heyelan yolu kapattı

MERSİN'in ilçesindeki , heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Akdeniz Bölgesi'ni 'ne bağlayan  önemli geçitlerden olan Sertavul Geçidi'ne giden D-715 karayolunda,  aşırı yağışlar sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle yol kapandı.

Yetkililer Sertavul Yaylası çıkışında sabah saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle yolun kapandığını, yolu açma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Yolun kapalı olması nedeniyle araçların Sertavul'da bekletildiği bildirildi.


Kaynak: DHA
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