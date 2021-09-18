Sertaç Güven'den Kasımpaşa taraftarına sitem - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sertaç Güven'den Kasımpaşa taraftarına sitem

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sertaç Güven'den Kasımpaşa taraftarına sitem

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven, Kasımpaşa karşısında alınan 3 puanın hedeflerine bir adım daha yaklaşma noktasında büyük bir önem taşıdığını söyledi.

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven, Kasımpaşa karşısında alınan 3 puanın hedeflerine bir adım daha yaklaşma noktasında büyük bir önem taşıdığını söyledi. Güven, maç boyunca küfür eden Kasımpaşa taraftarına ise sitem etti.

Süper Lig'in 5'nci haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan Trabzonspor'da Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven, saha içerisinde verdikleri mücadelenin sonucunda aldıkları 3 puanın hedeflerine bir adım daha yaklaşma noktasında büyük bir önem taşıdığını belirtti.

Güven, sahada verilen mücadelenin önüne geçmeye çalışan Kasımpaşa taraftarına ise sitem ederek, "90 dakika boyunca misafirperverliğin ne kadar kötü yapılabileceğini bize gösteren Kasımpaşa taraftarlarını da sahaya odaklanmaya davet ediyorum. Küfürle maç kazanılmıyor" ifadelerini kullandı. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Trabzonspor, Süper Lig'de fırtınalar estiriyor! Kasımpaşa'yı 1-0'la geçen bordo-mavililer rekor kırdı

Trabzonspor, Süper Lig'de fırtınalar estiriyor! Kasımpaşa'yı 1-0'la geçen bordo-mavililer rekor kırdı

 Beşiktaş'ta sağlam futbolcu kalmadı! Antalyaspor maçında Rosier de forma giyemeyecek

Beşiktaş'ta sağlam futbolcu kalmadı! Antalyaspor maçında Rosier de forma giyemeyecek

 İzmir derbisinde kazanan Altay! Göztepe'yi son dakikada Paixao'nun golü yıktı

İzmir derbisinde kazanan Altay! Göztepe'yi son dakikada Paixao'nun golü yıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gülşen Acun Ilıcalı
Spor Muslera
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sertaç Güven'den Kasımpaşa taraftarına sitem - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 21:08:26. #1.11#