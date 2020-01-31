SERKA, Iğdır'a Tekstil Kent kuruyor

31.01.2020 16:41 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:45

Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürüttüğü Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Iğdır Organize Sanayi Bölgesi'nde 1000 kişinin istihdam edileceği "Tekstil Kent" kurulacak.



Iğdır Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nün "Tekstil Kent ile İstihdama Katkı" projesi, Serhat Kalkınma Ajansı'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında "Güdümlü Proje" olarak hayata geçirilecek. Tekstil Kent Projesi'nin sözleşmesi SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven ile Iğdır Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Hakan Aras tarafından imzalandı.



Sanayi Bölgesinde kurulacak Tekstil Kent'te mesleki eğitim verilerek kadın, genç ve engelliler istihdam edilecek. 600'ü genç, 300'ü kadın ve 100'ü engelli olmak üzere Tekstil Kent'te toplam 1000 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.



Tekstil Kent Projesi ile toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımı, genç işsizliğinin azaltılması ve meslek becerileri arttırılarak beşeri sermayenin geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında kurulacak olan mesleki eğitim atölyeleri ile yıllık 150 engelli, 750 kadın ve 1000 gencin meslek sahibi olması amaçlanıyor. Iğdır Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nün sorumluluğunda hayata geçirilecek olan proje 18 ayda tamamlanacak. Iğdır Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İl Özel İdaresi ile ortak yürütülecek Tekstil Kent Projesi için mesleki eğitim atölyelerinin kurulması, kursların planlanması amacıyla da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılacak.



"Pamuk ekimine başlanacak"



Iğdır iklimine dikkat çekilen açıklamada şu noktalara vurgu yapıldı: "Iğdır ili ülkemizde önemli ekolojik yapıya sahiptir, bölgenin Adana'sı olarak bilinen Iğdır'da, pamuk gibi sıcak iklim bitkileri rahatlıkla yetişmektedir. Pamuk bitkisinin tekstildeki payı düşünülürse projemiz tarım sektörünü de etkileme payına sahip bir proje olacaktır. Proje ve proje sonrasında gerçekleşebilecek yeni tekstil yatırımlarının Iğdır'a kazandırılması ile birlikte, bölgenin kendine has olan mikro klima özelliği sayesinde, tekstil sektörüne has keten gibi diğer ürünlerin de bölgede üretilmesine vesile olacaktır. İlerleyen zamanlarda bu kalkınma adımı bölgede imalat sanayine yönelik tarım ürünlerinin yaygınlaşmasında etkin rol oynayacaktır." - IĞDIR

Kaynak: İHA