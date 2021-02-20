Serik'te bir grup taraftar, otizmli Kuzey Kaan Saka için doğum günü sürprizi yaptı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kargo görevlisi tarafından fotoğraf çektiği için darbedildiği iddia edilen 10 yaşındaki Kuzey Kaan Saka'ya "Grup 1955" adındaki Serik Belediyespor taraftar grubu, doğum günü sürprizi yaptı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kargo görevlisi tarafından fotoğraf çektiği için darbedildiği iddia edilen 10 yaşındaki Kuzey Kaan Saka'ya "Grup 1955" adındaki Serik Belediyespor taraftar grubu, doğum günü sürprizi yaptı.

Saka'nın evinin önünde toplanan grup, meşaleler yakıp tezahüratlar eşliğinde Saka'yı sokağa çağırdı.

Önce annesi ile balkona çıkan Saka, yapılan sürpriz karşısında çok sevindi. Sevincini hareketlerine yansıtan Saka, annesi ile sokağa indi. Kendisi için hazırlanan doğum günü pastasının mumlarını üfleyip, pastayı kesen Saka, gruba teşekkür etti.

Grup sorumlusu İsa Akın, otizme yönelik farkındalık oluşturmak ve otizmli bireylere saygılı davranılmasını sağlamak amacıyla böyle bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Otizmli bireylerin de toplum içinde entegre olarak yaşayabilmeleri gerektiğini ifade eden Akın, "Kaan, artık bizim bir kardeşimiz. Kendisini çok seviyoruz, o da bizi çok seviyor. Buradan taraftar grubu olarak vatandaşlarımıza vermek istediğimiz mesaj otizm hastası bireylerimize daha saygılı yaklaşılmasıdır." diye konuştu.

Saka'nın annesi Saniye, babası Hakan Saka da taraftar gruba anlamlı doğum günü için teşekkür ettiler.

14 Ocak'ta Kuzey Kaan Saka, evlerinin karşısındaki apartmana kargo götüren görevli tarafından, fotoğrafları çekildiği gerekçesiyle darbedildiği iddia edilmiş, baba Hakan Saka, görevli hakkında polise şikayette bulunmuştu. Gözaltına alınan görevli, adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer