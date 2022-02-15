Efsane futbolcu, futbolseverlerin yüreğini paramparça etti: Nefesim kesiliyor

Kariyerinde Atletico Madrid, Manchester City ve Barcelona formaları giyen Sergio Agüero kalp ritim bozukluğu nedeniyle yeşil sahalara veda etmişti. Arjantinli efsane futbolcu sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamalarla hayranlarını üzdü.

"FUTBOL OYNADIĞIMDA NEFESİM KESİLİYOR"

Fanatik'te yer alan habere göre, Twitch yayınında açıklamalarda bulunan Agüero, "Şimdi futbol oynadığımda nefesim kesiliyor. Bazen bir kez sprint koşabilir miyim diye düşünüyorum. Ancak, kalbimin düzgün çalışmadığını hissediyorum." dedi.

"EN ÖNEMLİ ŞEY SAĞLIĞIM"

Aralık ayında futbola veda ettiğini açıklayan Agüero, "Profesyonel olarak futbol oynamayı bırakmaya karar verdim. Çok zor bir dönem ama bu kararı aldığım için de çok mutluyum. Çünkü en önemli şey sağlığım. Nedenini zaten biliyorsunuz, kalp sorunum vardı." demişti.

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