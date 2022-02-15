Efsane futbolcu, futbolseverlerin yüreğini paramparça etti: Nefesim kesiliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Efsane futbolcu, futbolseverlerin yüreğini paramparça etti: Nefesim kesiliyor

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle kariyerine nokta koyan Sergio Agüero, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Futbol oynadığımda nefesim kesiliyor diyen efsane futbolcu, "Kalbim düzgün çalışmıyor gibi hissediyorum" dedi.

Kariyerinde Atletico Madrid, Manchester City ve Barcelona formaları giyen Sergio Agüero kalp ritim bozukluğu nedeniyle yeşil sahalara veda etmişti. Arjantinli efsane futbolcu sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamalarla hayranlarını üzdü.

"FUTBOL OYNADIĞIMDA NEFESİM KESİLİYOR"

Fanatik'te yer alan habere göre, Twitch yayınında açıklamalarda bulunan Agüero, "Şimdi futbol oynadığımda nefesim kesiliyor. Bazen bir kez sprint koşabilir miyim diye düşünüyorum. Ancak, kalbimin düzgün çalışmadığını hissediyorum." dedi.

Efsane futbolcu, futbolseverlerin yüreğini paramparça etti: Nefesim kesiliyor

"EN ÖNEMLİ ŞEY SAĞLIĞIM"

Aralık ayında futbola veda ettiğini açıklayan Agüero, "Profesyonel olarak futbol oynamayı bırakmaya karar verdim. Çok zor bir dönem ama bu kararı aldığım için de çok mutluyum. Çünkü en önemli şey sağlığım. Nedenini zaten biliyorsunuz, kalp sorunum vardı." demişti.

Efsane futbolcu, futbolseverlerin yüreğini paramparça etti: Nefesim kesiliyor

Haberler.com - Spor

Manchester City FC, Atletico Madrid, Sergio Aguero, Kalp Ağrısı, Kalp Krizi, Barcelona, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title