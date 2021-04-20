Sergen Yalçın, Sivasspor maçının ilk 11'inde son maçta oynayan iki futbolcusunu kulübeye çekti
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Sergen Yalçın, Sivasspor maçının ilk 11'inde son maçta oynayan iki futbolcusunu kulübeye çekti

Sergen Yalçın, Sivasspor maçının ilk 11'inde son maçta oynayan iki futbolcusunu kulübeye çekti
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Ligde oynadığı son 5 maçta istikrarsız bir performans sergileyen ve MKE Ankaragücü karşısında son dakikada galibiyeti kaçıran Beşiktaş, 71 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Zirve yarışında sarı-lacivertlilerin maç oynamadan bay geçeceği haftada puan farkını 5'e yükseltmenin hesaplarını yapan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'ın da 6 puan önünde yer alıyor. 19.00'da başlayacak Sivasspor mücadelesinde geçen hafta oynayan Rıdvan ve Nkoudou kulübeye çekildi.

Ligde son mağlubiyetini Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybederek yaşayan ev sahibi Sivasspor 12 haftadır yenilgi yaşamıyor. Bu süreçte 7 galibiyet 5 beraberlik alan Sivasspor, topladığı 50 puanla sıralamanın 8'inci basamağında bulunuyor. Beşiktaş ise 12 haftadır kaybetmeyen dişli rakibine karşı şampiyonluk yolunda önemli sınav verecek.

REKABETTE ZAFER SAYILARI YAKIN

Beşiktaş, Süper Ligin 36. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor ile 30. kez karşılaşacak. iki takım arasında geride kalan 29 lig maçında Beşiktaş 14, Sivasspor 10 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 41 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi.

İLK MAÇI KARTAL ALDI

Siyah-beyazlı ekip, bu sezonun ilk yarısında evindeki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etti. Sivas'taki iki takım arasında oynanan 14 lig maçından 8'ini Beşiktaş, 4'ünü Sivasspor kazandı, 2 müsabaka da berabere bitti. Sivas'ta siyah-beyazlılar 16, kırmızı-beyazlılar ise 15 gol attı.

GOLSÜZ MAÇ YOK

Taraflar arasındaki 29 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi. Geride kalan maçlarda her iki takım da altışar kez gol yollarında suskun kalırken, O-O'lık sonuca rastlanmadı.

EN ÖNEMLİ EKSİK BOYD

Sivasspor'un en önemli eksiği, son haftaların formda ismi olan ve Beşiktaş'tan kiralanan olan Tyler Boyd. Amerikalı oyuncu sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor. Ayrıca sakatlığı olan Rybalka ve Apindangoye ile cezalı Hakan Arslan maç kadrosunda yer verilmedi.

CENK, OĞUZHAN VE HASİC YER ALMADI

Beşiktaş'ta sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattıkları açıklanan Cenk Tosun ve Ajdin Hasic'in yanı sıra MKE Ankaragücü maçında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan Oğuzhan Özyakup da karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlığı geçen Vincent Aboubakar maç kadrosuna alındı.

İşte İlk 11'ler:

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Samba, Uğur, Claudemir, Fayçal, Robin, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

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