Serencam 14. Sayı Yayımlandı

Halkımız tarafından büyük bir ilgiye mazhar olan ve günden güne markalaşarak değeri artan imam hatip okullarımızın haklı gururunu yaşamak ve de yaşatmak adına, Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz tanıtım amaçlı yayınlarına hız kesmeden devam etmektedir.

Bu kapsamda ilk sayısını 2017 yılında yayımladığımız SERENCAM 14. sayısı ile siz değerli okuyucuların beğenisine sunulmuştur.

Hazırladığımız SERENCAM ile kamuoyunu;

Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen ziyaret, kabul, proje, çalıştay, seminer, sempozyum, toplantı ve etkinliklere

Okullarımızın genel yapısı, amaçları, uygulama esasları, farklı yönleri ve eğitim müfredatları doğrultusunda gerçekleştirilen akademik, sosyal ve kültürel, sanat ve spor, mesleki alanlardaki faaliyetlere

dair bilgilendirme amaçlanmaktadır.

Din Öğretiminde Serencam 14. sayımıza ulaşmak için tıklayınız.

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