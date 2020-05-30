Seren Serengil'den şaşırtan açıklama: Misafiri hiç sevmem
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Seren Serengil'den şaşırtan açıklama: Misafiri hiç sevmem

Seren Serengil, tatil bölgelerinde Kovid-19 tedbirleri nedeniyle teknelerde misafir kabul edilmemesi hakkında konuştu

Seren Serengil'den şaşırtan açıklama: Misafiri hiç sevmem
30.05.2020 13:16 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:19

Seren Serengil, dün annesi Nevin Serengil ile Nişantaşı'nda görüntülendi. İlginç bir yağmurluk giyen Serengil, yaz aylarında otel yerine teknede tatil yapacağını açıkladı. Şarkıcı, tatil bölgelerinde Kovid-19 tedbirleri nedeniyle teknelerde misafir kabul edilmemesini hatırlatan muhabirlere "Zaten misafiri hiç sevmem" cevabını vererek şaşırttı.& ;



Kaynak: Snob Magazin

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