Seren Serengil'den şaşırtan açıklama: Misafiri hiç sevmem
Seren Serengil, tatil bölgelerinde Kovid-19 tedbirleri nedeniyle teknelerde misafir kabul edilmemesi hakkında konuştu
30.05.2020 13:16 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:19
Seren Serengil, dün annesi Nevin Serengil ile Nişantaşı'nda görüntülendi. İlginç bir yağmurluk giyen Serengil, yaz aylarında otel yerine teknede tatil yapacağını açıkladı. Şarkıcı, tatil bölgelerinde Kovid-19 tedbirleri nedeniyle teknelerde misafir kabul edilmemesini hatırlatan muhabirlere "Zaten misafiri hiç sevmem" cevabını vererek şaşırttı.& ;
Kaynak: Snob Magazin