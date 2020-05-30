Seren Serengil'den şaşırtan açıklama: Misafiri hiç sevmem Seren Serengil, tatil bölgelerinde Kovid-19 tedbirleri nedeniyle teknelerde misafir kabul edilmemesi hakkında konuştu

Seren Serengil, dün annesi Nevin Serengil ile Nişantaşı'nda görüntülendi. İlginç bir yağmurluk giyen Serengil, yaz aylarında otel yerine teknede tatil yapacağını açıkladı. Şarkıcı, tatil bölgelerinde Kovid-19 tedbirleri nedeniyle teknelerde misafir kabul edilmemesini hatırlatan muhabirlere "Zaten misafiri hiç sevmem" cevabını vererek şaşırttı.& ;









