Serbest stil kayak ve snowboard şampiyonası Erzurum'da düzenlendi
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Serbest stil kayak ve snowboard şampiyonası Erzurum'da düzenlendi

Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök - Haberler | Spor
Serbest stil kayak ve snowboard şampiyonası Erzurum'da düzenlendi

Türk Kayak Vakfı ve Ejder 3200 AŞ tarafından Erzurum'da serbest stil kayak ve snowboard şampiyonası düzenlendi.

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Türk Kayak Vakfı ve Ejder 3200 AŞ tarafından Erzurum'da serbest stil kayak ve snowboard şampiyonası düzenlendi.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki organizasyona, 50 sporcu katıldı.

Özel hazırlanan piste çıkan yarışmacıların yaptığı akrobatik hareketler, seyirciler tarafından ilgiyle izlendi.

Gün boyu devam eden yarışlarda, kadınlar kategorisinde Şule Özcan birinci, Gülşah Yakut ikinci, Hülya Seda üçüncü, erkekler kategorisinde ise Hasan Kemaloğlu birinci, Elet Hall ikinci ve Deniz Altınok üçüncü oldu.

Dereceye giren sporcular, organizasyon komitesi tarafından ödüllendirildi.

Türk Kayak Vakfı Başkanı Atakan Alaftargil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

Serbest stil snowboard şampiyonasını Türkiye'de ilk kez yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Alaftargil, "Palandöken'de çok güzel bir altyapımız var. Bunu neden daha geniş kitlelere yaymayalım diye düşündük ve yıl içinde buradaki altyapımızı hazırladık. Burası ile ilgili çok güzel geri dönüşler aldık. Bu faaliyeti hem snowboard hem de alp disiplini olarak gerçekleştirip büyük kitlelere yaymak istiyoruz. Gelen misafirler, pistler, kar kalitemiz ve altyapımızdan övgüyle bahsetti." diye konuştu.

EJDER 3200 A.Ş. Genel Müdürü Selim Bağrıyanık ise Palandöken'in, Türk kayağına ve dünyadaki kayak branşının gelişmesine büyük katkı sunduğunu aktardı.

Farklı kentlerden bu spora gönül veren kayakçıların kentte olduğunu aktaran Bağrıyanık, "Yaklaşık 700 metrelik bir alanda yarış yapıldı. Bu bakımdan Türkiye'nin en büyük snowparkı burası. Sezon boyunca yüzlerce kayakçı bu imkandan faydalanma fırsatı bulmuştu. Bugün de güzel bir şekilde sezonu taçlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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