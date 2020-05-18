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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8910 liradan, avro 7,4560 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
18.05.2020 09:04 | Son Güncelleme: 18.05.2020 09:04

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8910 liradan, avro 7,4560 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 6,8890 liradan alınan dolar, 6,8910 liradan satılıyor. 7,4540 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,4560 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9150 lira, avronun satış fiyatı ise 7,4940 lira olmuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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