Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 393,90 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 393,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 393,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 393,90 liradan, 2 bin 594 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 615 liradan, 359 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 363 liradan, 2 bin 535 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 555 liradan, bin 268 liradan alınan Yarım Ziynet bin 278 liradan ve 634 liradan alınan Çeyrek Ziynet 639 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA