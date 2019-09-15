15.09.2019 16:25

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Serbest Güreş Milli Takımı Kazakistan yolcusu.



Hazırlıklarını Ankara Elmadağ kamp eğitim merkezinde tamamlayan milliler, önce İstanbul'a oradan da akşam 18.45 uçağı ile Kazakistan'a hareket edecek. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Serbest Güreş Milli Takım Teknik Direktörü İshak İlbayhanov, Dünya Şampiyonası'na her açıdan hazır olduklarını söyledi. Deneyimli teknik adam, "Zorlu bir şampiyona bizi bekliyor. İlk altıya girecek olan sporcuların Olimpiyat kotaları alacak olması bu şampiyonayı bizim için çok daha önemli kılıyor. Rusya, İran, Küba, ABD gibi güçlü ülkeler bizleri bekliyor. Burada hedefimiz takım halinde ilk üçe girip, Olimpiyat kotalarını almak" değerlendirmesinde bulundu.



Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde Türkiye'yi şu isimler temsil edecekler:



Süleyman Atlı



Sıkleti: 57 kg



Doğum Tarihi: 1994



Doğum Yeri: Fethiye



Spor Dalı: Serbest Güreş



Kulübü: ASKİ



Medeni Durumu: Bekar



Tahsili: Üniversite devam ediyor



En iyi derece: Büyükler Dünya 3. Büyükler Avrupa şampiyonu, 2016 Rio Olimpiyatlarına katıldı



Müsabaka Tarihleri: 19-20 Eylül 2019



Recep Topal



Siklet: 61 kg



Doğum Tarihi: 1992



Doğum Yeri: Rize



Spor Dalı: Serbest Güreş



Kulübü: İlbank



Medeni Durumu: Evli



Tahsili: Üniversite Devam ediyor



En iyi derece; Büyükler Avrupa üçüncüsü (2018-2019)



Müsabaka Tarihleri: 21-22 Eylül 2019



Selehattin Kılıçsallayan



Sıkleti: 65 kg



Doğum Tarihi: 1993



Doğum Yeri: Kahramanmaraş



Spor Dalı: Serbest Güreş



Kulübü: ASKİ



Medeni Durumu: Bekar



Tahsili: Üniversite



Mesleği: Öğretmen



En iyi derece: Büyükler Avrupa 2.



Müsabaka Tarihleri: 19-20 Eylül 2019



Haydar Yavuz



Sıkleti: 70 kg



Doğum Tarihi: 1994



Doğum Yeri: Kahramanmaraş



Spor Dalı: Serbest Güreş



Kulübü: ASKİ



Medeni Durumu: Bekar



Tahsili: Üniversite devam



En iyi derece: U23 Avrupa 2.



Müsabaka Tarihleri: 20-21 Eylül 2019



Soner Demirtaş



Sıkleti: 74 kg



Doğum Tarihi: 1991



Doğum Yeri: Tokat



Spor Dalı: Serbest Güreş



Kulübü: ASKİ



Medeni Durumu: Evli



Tahsili: Üniversite mezunu



En iyi derece: Büyükler Avrupa şampiyonu (2 kez), 2016 Rio Olimpiyatları (3.)



Müsabaka Tarihleri: 20-21 Eylül 2019



M.Nuri Kotanoğlu



Sıkleti: 79 kg



Doğum Tarihi: 1993



Doğum Yeri: Erzurum



Spor Dalı: Serbest Güreş



Kulübü: İlbank



Medeni Durumu: Bekar



Tahsili: Üniversite



Mesleği: Öğretmen



En iyi derece: Ümitler Avrupa şampiyonu, Büyükler Avrupa 3.'sü



Müsabaka Tarihleri: 21-22 Eylül 2019



Fatih Erdin



Sıkleti: 86 kg



Doğum Tarihi: 1994



Doğum Yeri: Çorum



Spor Dalı: Serbest Güreş



Kulübü: İBB



Medeni Durumu: Bekar



Tahsili: Üniversite mezunu



En iyi derece: Büyükler Dünya 2.'si ve Avrupa 3.'sü



Müsabaka Tarihleri: 21-22 Eylül 2019



Süleyman Karadeniz



Sıkleti: 92 kg



Doğum Tarihi: 1995



Doğum Yeri: Denizli



Spor Dalı: Serbest Güreş



Kulübü: ASKİ



Medeni Durumu: Bekar



Tahsili: Üniversite devam ediyor.



En iyi derece: Yaşar Doğu Turnuvası 3.'sü



Müsabaka Tarihleri: 20-21 Eylül 2019



İbrahim Çiftçi



Sıkleti: 97 kg



Doğum Tarihi: 1997



Doğum Yeri: Erzurum



Spor Dalı: Serbest Güreş



Kulübü: ASKİ



Medeni Durumu: Bekar



Tahsili: Lise mezunu



En iyi derece: U23 Avrupa şampiyonu



Müsabaka Tarihleri: 21-22 Eylül 2019



Taha Akgül



Sıkleti: 125 kg



Doğum Tarihi: 1990



Doğum Yeri: Sivas



Spor Dalı: Serbest Güreş



Kulübü: ASKİ



Medeni Durumu: Bekar



Tahsili: Yüksek lisans mezunu



En iyi derece: 2 kez Büyükler Dünya şampiyonu, 7 kez Büyükler Avrupa şampiyonu, 2016 Rio Olimpiyatları şampiyon



Müsabaka Tarihleri: 20-21 Eylül 2019 - İSTANBUL

Kaynak: İHA