Seraları zarar gören çiftçiye sera naylonu yardımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seraları zarar gören çiftçiye sera naylonu yardımı

Seraları zarar gören çiftçiye sera naylonu yardımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Korkuteli'nde fırtına nedeniyle seraları zarar gören çiftçiye, Büyükşehir Belediyesi tarafından sera naylonu yardımı yapıldı.

Korkuteli'nde fırtına nedeniyle seraları zarar gören çiftçiye, Büyükşehir Belediyesi tarafından sera naylonu yardımı yapıldı.

Geçtiğimiz haftalarda Korkuteli ilçesi Kozağacı Mahallesi'nde fırtına, Ulucak (Sımandır) Mahallesi'nde de ani oluşan hortum nedeniyle üreticilerin seraları zarar gördü. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, iki mahallede zarar gören seralarda hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. Başkan Böcek, üreticilere yardım edileceğini söylemişti. Kozağacı ve Ulucak (Sımandır) mahallelerindeki seraları zarar gören çiftçilere sera naylonu yardımına başlandı. Kozaağacı'ndaki üreticilere ilk etapta 2 bin 100 metrekarelik sera naylonu desteği verildi. Seralar naylonla kaplanmaya başlandı. 4 bin metrekare daha sera naylonu desteği sağlanacağı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğinin etkilerinin sık görüldüğü Antalya'da doğal afet ve olaylarda üreticiye destek olunması için Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hasar tespit komisyonu kurarak, üreticiye yardım etmek için çalışmalar yapıyor. - ANTALYA

Seraları zarar gören çiftçiye sera naylonu yardımı
Seraları zarar gören çiftçiye sera naylonu yardımı
Seraları zarar gören çiftçiye sera naylonu yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Beren Saat Burak Sergen Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Gökhan Töre Ali Tandoğan Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Seraları zarar gören çiftçiye sera naylonu yardımı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 14:21:00. #1.15#

title