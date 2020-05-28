Seraları fırtına vurdu: 168 üreticinin 510 dekar serası hasar gördü
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Seraları fırtına vurdu: 168 üreticinin 510 dekar serası hasar gördü

Seraları fırtına vurdu: 168 üreticinin 510 dekar serası hasar gördü Mersin'de ön hasar tespit çalışmasında 8 üreticinin serasında hasarın ağır olduğu toplamda da 168 üreticinin serasının etkilendiği belirlendi Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, seraları hasar gören çiftçilerin...

28.05.2020 09:28 | Son Güncelleme: 28.05.2020 09:33

Seraları fırtına vurdu: 168 üreticinin 510 dekar serası hasar gördü

Mersin'de ön hasar tespit çalışmasında 8 üreticinin serasında hasarın ağır olduğu toplamda da 168 üreticinin serasının etkilendiği belirlendi

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, seraları hasar gören çiftçilerin yanlarında olacaklarını söyledi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan şiddetli fırtınanın verdiği hasarın ön tespit çalışmasında 168 üreticiye ait 510 dekar seranın hasar gördüğü belirlindi. Bayramın ilk günü başlayıp 2 gün devam eden fırtına Erdemli ilçesinde bin 100 rakımı ile bin 400 rakımları arasındaki seralarda hasarlara neden oldu. İlçe tarım ve orman müdürlüğünce fırtınanın verdiği hasarın belirlenmesi için ön tespit çalışması yapıldı. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'da üreticileri ziyaret ederek belediye imkanları ölçüsünde üreticilerin yanlarında olacaklarını belirtti.

Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yaptıkları ön hasar tespitinde ilçeye bağlı Yeniyurt, Küstülü, Tapureli, Veyselli, Yağda, Güneyli, Harfilli, Güzeloluk, Sarıkaya ve Sorgun mahallelerinde toplam 510 dekar serada hasarın meydana geldiğini belirledi. 168 üreticiden 8 çiftçiye ait seralarda hasarın büyük olduğu tespit edilen çalışmanın devam ettiği ifade edildi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'da seraları hasar gören üreticileri ziyaret etti. Başkan Tollu belediye imkanları ölçüsünde üreticilerin yanlarında olacaklarını söyledi.

Tollu, "Erdemli'de bin rakımın üzerinde bulunan mahallelerimizde fırtınadan zarar gören çiftçilerimizle birlikteyiz. İnsanlarımız burada sebze meyve işiyle uğraşırlar. Buralar birazda rüzgara maruz kalan bölgeler olduğu için bir çok çiftçimizin serasını rüzgar aldı. Çok ciddi bir zarar var" dedi.

"Gücümüz nispetinde üreticilerimizin yanındayız"

Bölgenin çalışkan üreticilerinin ülke kalkınmasına ciddi katkılar sağladığını ifade eden Tollu, "Şuanda bu insanlarımız bu gelirlerinden mahrum durumdalar. Erdemli Belediyesi olarak çiftçilerimizle alakalı elimizden gelen her türlü imkanı seferber edeceğiz. Bu seraların yerine konması için elbette çakıl, çimento ihtiyacı var. Belediyemizin gücü nispetinde çiftçilerimize faydalı olmaya çalışacağız" diye konuştu.

"Rüzgarla birlikte seramın havaya kalktığını gördüm"

Üreticilerden Mahmut Kaya ise bayramın birinci günü meydana gelen fırtınadan serasının etkilendiğini ve bir bölümünün yıkılarak zarar gördüğünü belirtti.

Serada tamirata başladıklarını anlatan Kaya, "Seramın rüzgarla birlikte havaya kalktığını gördüm. Koşarak geldim, rüzgarın bütün serayı etkilememesi için naylona bıçak attım. Seramızın 500 metrekareye yakın bir bölümü yıkıldı. Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok, canımız sağ olsun"şeklinde konuştu.

Seraları fırtına vurdu: 168 üreticinin 510 dekar serası hasar gördü

Kaynak: İHA

Manşet

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