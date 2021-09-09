Seralarda yetişen domates ve biber 45 ülkede sofralara taşınıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seralarda yetişen domates ve biber 45 ülkede sofralara taşınıyor

Seralarda yetişen domates ve biber 45 ülkede sofralara taşınıyor
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Ekonomi

Örtü altı tarımda söz sahibi Antalya, Isparta ve Burdur'un yer aldığı Batı Akdeniz Bölgesi'nde geçen yıla göre yaş sebze ve meyve ihracatında 8 aylık dönemde yüzde 18,49'luk artış gerçekleşti.

Örtü altı tarımda söz sahibi Antalya, Isparta ve Burdur'un yer aldığı Batı Akdeniz Bölgesi'nde geçen yıla göre yaş sebze ve meyve ihracatında 8 aylık dönemde yüzde 18,49'luk artış gerçekleşti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ihracatı artan yaş sebze ve meyvede hem üreticinin hem de ihracatçının yüzü gülüyor.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, geçen yıl Kovid-19 salgını sürecinde özellikle tarım ürünleri ihracatının artarak devam ettiğini söyledi.

Geçen yıl bir önceki yıla göre rakamlarda ciddi artış yaşandığını vurgulayan Çavuşoğlu, bu yılda da yaş sebze ve meyve ihracatının 8 aylık dönemde yüzde 18,49 arttığını bildirdi.

Yaş sebze ve meyve ihracatının yarısını domates ile biber oluşturuyor

Batı Akdeniz'de 1 Ocak-31 Ağustos döneminde toplam 1 milyar 655 milyon 511 bin dolarlık ihracat rakamına ulaşıldığını aktaran Çavuşoğlu, bunun 461 milyon 671 bin dolarlık kısmını yaş sebze ve meyve sektörünün oluşturduğunu kaydetti.

Sektör içinde de en fazla domates ile biber satışının yapıldığına değinen Çavuşoğlu, 8 ayda 111 milyon dolarlık domates, 100 milyon dolarlık da biber ihraç edildiğini belirtti.

Ürünün 45 ülkeye gönderildiğini anlatan Çavuşoğlu, "Avrupa'nın tamamına, Rusya ve civarında doğu bloktaki ülkelerin tamamına, Orta Doğu'da bazı ülkelere, bazı Uzak Doğu ülkelerine, hemen hemen tüm dünyaya gönderiyoruz." dedi.

Ülkeler Türkiye'ye yöneldi

Çavuşoğlu, bazı ülkelerin salgın sürecinde panik yaşaması ya da üretim alanındaki sıkıntılar nedeniyle ihracatı kıstığını, birçok ülkenin Türkiye'ye yöneldiğini bildirdi.

Bu durumun da ihracatı artırdığına işaret eden Çavuşoğlu, "Salgın sürecinde üreticimiz de ihracatçımız da özveriyle çalıştı. Üreticimiz üretmeye devam etti. Ülkenin en fazla dövize ihtiyaç duyduğu zamanda ihracatçılarımız da elini taşın altına koyup, riske girip ihracatın artmasında rol oynadı." diye konuştu.

İç pazardaki tüketimin de arttığına dikkati çeken Çavuşoğlu, bu süreçte hem üretimde hem de ihracatta artış yaşandığını söyledi.

Sera üretiminde Antalya'nın açık ara önde olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Özellikle Türkiye'nin sebze ihracatının yüzde 50'sinden fazlasını bölge olarak biz karşılıyoruz. İç pazara da katkımız çok fazla. Özellikle kış ve sera ürünlerinde açık ara öndeyiz." dedi.

Tropikal meyvelerde de Antalya'nın önemli bir potansiyele sahip olduğuna değinen Çavuşoğlu, özellikle bazı ürünlerde iç pazar için ithalatı düşürdüklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, iklimde yaşanan değişikliklerin yaş sebze ve meyve üretimini de olumsuz yönde etkilediğini dile getirdi.

Seralarda yetişen domates ve biber 45 ülkede sofralara taşınıyor
Seralarda yetişen domates ve biber 45 ülkede sofralara taşınıyor
Seralarda yetişen domates ve biber 45 ülkede sofralara taşınıyor
Seralarda yetişen domates ve biber 45 ülkede sofralara taşınıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

10 aylık yasak sona erdi! Rusya, Antalya ve İzmir'den domates ile biber ithalatı yasağını kaldırdı
10 aylık yasak sona erdi! Rusya, Antalya ve İzmir'den domates ile biber ithalatı yasağını kaldırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek Gülben Ergen Acun Ilıcalı Derya Şensoy
Spor Marcao Ozan Tufan Şenol Güneş Merih Demiral Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Seralarda yetişen domates ve biber 45 ülkede sofralara taşınıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 11:52:25. #1.14#

title