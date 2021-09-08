Şenol Güneş'ten istifa sorusuna olay yanıt: Buraya gelmem için bana yalvardılar

A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, kendisine gösterilen tepkiler ve 'istifa' beklentisine çok sert patladı. 6-1 kaybedilen Hollanda maçının ardından Güneş, "Bana yalvardılar gelirken. Ben yalvararak gelmedim. Lucescu'ya 'gitsin' dediler. Bana gelirken yalvaranlar 6 ay sonra suçluyorsa düzende bir yanlışlık var" dedi. Futbolseverler, 33 yıldır hocalık yapan Şenol Güneş'in belki de ilk kez bu kadar sert açıklamalar yaptığına şahit oldu.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımının teknik direktörü Şenol Güneş, "Ben yalvararak gelmedim, sevinerek geldim ama bana yalvardıklarını düşünüyorum" dedi.

İşte Güneş'in o açıklaması:

"ŞU AN ALACAĞIM BİR KARAR DEĞİL"

"Kararı saha içinde aldık, yanlış yaptık. Seçim olarak. Başarıyı yakalayamadık. Bundan sonra alacağım karar, şu an alacağım bir karar değil, alınca açıklarım zaten.

"HEP MAAŞ KONUSU"

Ne yapacağımla ilgili konuşurum ama sahaya çıktığımda istifa diye bağırıyorlarsa, bir seneden beri maaş ve 'Git ne zaman gideceksin' diye bağırılıyorsa bunun Türk futboluna faydası yok. Sahaya çıkan yönetim değil. Bir düzen var Türkiye'de. Alırken yalvarıyorsun, aldıktan sonra hakaret ediyorsun.

"HOCA DA GELSE SİSTEM DOĞRU DEĞİL"

Bu, doğru değil. Sahadaki oyuncu sorumluluktan kaçacak duruma düşüyorsa o zaman baskıyı kendimiz oluşturuyoruz. Öyle bir hava hissediyorum. Biz iki maç kazanınca mükemmel dedik, bir maç kaybettik kötü olduk. Bir hoca da gelse bu sistemin doğru olmadığını söylüyorum. Kararı alırken çalıştığınız kurum var, onunla konuşup karar alırsınız.

"MUTLU DEĞİLİM"

Şu an görünen tablo iyi bir tablo değil. Mutlu değilim huzursuzum, kahredici bir sonuç. Bu kadroya inancım var, ben başaramadığımı düşünüyorum ama buna sahip çıkmak taviz vermek değil, yok etmek baskı altına almak doğru değil. Bugünkü maçı kaybettik, başında da ben vardım.

"BEN BEDEL ÖDERKEN DEVRİM OLSUN"

Niye anlatıyorum bunları, bana olsun ama ben gittiğim zaman gelen birine olmasın. Lucescu giderken kovmak isteyenler, bana gelirken yalvaranlar 6 ay sonra suçlamaya başlıyorsa düzende bir yanlışlık var. Ben bir bedel öderken bir düşünce devrimi olsun isterim. Ben yalvararak gelmedim, sevinerek geldim ama bana yalvardıklarını düşünüyorum. Bir sene önceden bazı şeyleri oluşturup sonuçla bunu desteklemek doğru değil, ben kaybettim ülkenin kaybı olsun istemem. Maaşımın bugüne kadar neden konuşulduğunu anlamış değilim. Beni sevmeyebilirsin ama milli takım antrenörü olarak sayı gösterilmesinden yanayım. Bunun kampanyasını yapıp arkasından bir şey yok gibi yapılmasını doğru bulmam. Bizim gidişimizle beraber bu işler daha düzenli olsun istiyorum. Biz ebedi burada değiliz zaten."

İşte Güneş'e gösterilen tepkiler: