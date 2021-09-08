Şenol Güneş'ten istifa sorusuna olay yanıt: Buraya gelmem için bana yalvardılar
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Şenol Güneş'ten istifa sorusuna olay yanıt: Buraya gelmem için bana yalvardılar

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A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, kendisine gösterilen tepkiler ve 'istifa' beklentisine çok sert patladı. 6-1 kaybedilen Hollanda maçının ardından Güneş, "Bana yalvardılar gelirken. Ben yalvararak gelmedim. Lucescu'ya 'gitsin' dediler. Bana gelirken yalvaranlar 6 ay sonra suçluyorsa düzende bir yanlışlık var" dedi. Futbolseverler, 33 yıldır hocalık yapan Şenol Güneş'in belki de ilk kez bu kadar sert açıklamalar yaptığına şahit oldu.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımının teknik direktörü Şenol Güneş, "Ben yalvararak gelmedim, sevinerek geldim ama bana yalvardıklarını düşünüyorum" dedi.

İşte Güneş'in o açıklaması:

"ŞU AN ALACAĞIM BİR KARAR DEĞİL"

"Kararı saha içinde aldık, yanlış yaptık. Seçim olarak. Başarıyı yakalayamadık. Bundan sonra alacağım karar, şu an alacağım bir karar değil, alınca açıklarım zaten.

"HEP MAAŞ KONUSU"

Ne yapacağımla ilgili konuşurum ama sahaya çıktığımda istifa diye bağırıyorlarsa, bir seneden beri maaş ve 'Git ne zaman gideceksin' diye bağırılıyorsa bunun Türk futboluna faydası yok. Sahaya çıkan yönetim değil. Bir düzen var Türkiye'de. Alırken yalvarıyorsun, aldıktan sonra hakaret ediyorsun.

"HOCA DA GELSE SİSTEM DOĞRU DEĞİL"

Bu, doğru değil. Sahadaki oyuncu sorumluluktan kaçacak duruma düşüyorsa o zaman baskıyı kendimiz oluşturuyoruz. Öyle bir hava hissediyorum. Biz iki maç kazanınca mükemmel dedik, bir maç kaybettik kötü olduk. Bir hoca da gelse bu sistemin doğru olmadığını söylüyorum. Kararı alırken çalıştığınız kurum var, onunla konuşup karar alırsınız.

"MUTLU DEĞİLİM"

Şu an görünen tablo iyi bir tablo değil. Mutlu değilim huzursuzum, kahredici bir sonuç. Bu kadroya inancım var, ben başaramadığımı düşünüyorum ama buna sahip çıkmak taviz vermek değil, yok etmek baskı altına almak doğru değil. Bugünkü maçı kaybettik, başında da ben vardım.

"BEN BEDEL ÖDERKEN DEVRİM OLSUN"

Niye anlatıyorum bunları, bana olsun ama ben gittiğim zaman gelen birine olmasın. Lucescu giderken kovmak isteyenler, bana gelirken yalvaranlar 6 ay sonra suçlamaya başlıyorsa düzende bir yanlışlık var. Ben bir bedel öderken bir düşünce devrimi olsun isterim. Ben yalvararak gelmedim, sevinerek geldim ama bana yalvardıklarını düşünüyorum. Bir sene önceden bazı şeyleri oluşturup sonuçla bunu desteklemek doğru değil, ben kaybettim ülkenin kaybı olsun istemem. Maaşımın bugüne kadar neden konuşulduğunu anlamış değilim. Beni sevmeyebilirsin ama milli takım antrenörü olarak sayı gösterilmesinden yanayım. Bunun kampanyasını yapıp arkasından bir şey yok gibi yapılmasını doğru bulmam. Bizim gidişimizle beraber bu işler daha düzenli olsun istiyorum. Biz ebedi burada değiliz zaten."

İşte Güneş'e gösterilen tepkiler:

Şenol Güneş'ten istifa sorusuna olay yanıt: Buraya gelmem için bana yalvardılar
Şenol Güneş'ten istifa sorusuna olay yanıt: Buraya gelmem için bana yalvardılar
Şenol Güneş'ten istifa sorusuna olay yanıt: Buraya gelmem için bana yalvardılar
Şenol Güneş'ten istifa sorusuna olay yanıt: Buraya gelmem için bana yalvardılar
Şenol Güneş'ten istifa sorusuna olay yanıt: Buraya gelmem için bana yalvardılar
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Haber Yorumları (11)
SENAR: haklısın hoca, senden öncekileri de onlar yorumlarla, yalvarmalarla getirttiler, o tutmayınca sana yalvardırlar, şimdi sen de olmadın yarın başkasına yalvaracaklar. Bu ekrandaki ( şovmen yorumcular ) bırakın futbolu dizayn etmeleri artık. Bi istifa edin artık. siz yazıyosunuz şu oynamalı bu niye yok, hocalar koyuyor takıma oynatıyor sonuç işte sizin belirlediğiniz oyunucuların sonucu. Bİ BIRAKIN İSTİFA EDİN ŞU EKRANLARDAN ARTIK.
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HAKAN ARSLANOĞLU: Trabzonlu Şenol Hoca 6-1 plakayı yazdırdı sonunda..
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CAN ATEŞ: Evet yalvardılar terim 2 sene üst üste şampiyon olunca yaklaşmazlar adama ama beşiktaşın başarısı olunca milli takım yok öyle yağma kendi hocanızı gönderin milli takıma. Şenolu ikna etmek için şampiyon olacak kadro hakemlerin kirli elleri ile 4. yapıldı o sene chlde na maglup liderdi. Şimdi sergen sergen yok öyle yağma siz hocanızı gönderin
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Şenol Güneş'ten istifa sorusuna olay yanıt: Buraya gelmem için bana yalvardılar - Haberler Spor
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