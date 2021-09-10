Şenol Güneş sonrası herkes A Milli Takım'a Okan Buruk'u istiyor! Gündemin zirvesine oturdu

Ortaya konan kötü futbol ve Hollanda maçındaki tarihi hezimet sonrası TFF, Şenol Güneş'le yolları ayırdı. A Milli Takım'ın başına Okan Buruk'un getirileceği iddiaları ise gündeme bomba gibi düştü.

A MİLLİ TAKIM'DA BAŞARILI OLACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Futbolseverler, Okan Buruk'un A Milli Takım'a en uygun hoca olduğu yönünde görüş belirten paylaşımlar yaptı. Kısa sürede Okan Buruk ismi sosyal medya gündeminin zirvesine yerleşirken, genç hocanın Milli Takım'da başarılı olacağına yönelik paylaşımların fazlalığı dikkat çekti.

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