Şenol Güneş sonrası herkes A Milli Takım'a Okan Buruk'u istiyor! Gündemin zirvesine oturdu
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
A Milli Takım'da Şenol Güneş döneminin sona ermesinin ardından takımın başına Okan Buruk'un getirileceği iddiaları futbolseverleri heyecanlandırdı. Sosyal medyada genç hocanın, Ay-Yıldızlı takımın yeni teknik direktörü olması yönünde görüş belirtilen binlerce paylaşım yapıldı.
Ortaya konan kötü futbol ve Hollanda maçındaki tarihi hezimet sonrası TFF, Şenol Güneş'le yolları ayırdı. A Milli Takım'ın başına Okan Buruk'un getirileceği iddiaları ise gündeme bomba gibi düştü.
A MİLLİ TAKIM'DA BAŞARILI OLACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR
Futbolseverler, Okan Buruk'un A Milli Takım'a en uygun hoca olduğu yönünde görüş belirten paylaşımlar yaptı. Kısa sürede Okan Buruk ismi sosyal medya gündeminin zirvesine yerleşirken, genç hocanın Milli Takım'da başarılı olacağına yönelik paylaşımların fazlalığı dikkat çekti.
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