TFF Başkanı Nihat Özdemir, 'Şenol Güneş ne kadar tazminat aldı?' sorusuna yanıt verdi: Konusu bile açılmadı - Haberler Spor
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TFF Başkanı Nihat Özdemir, 'Şenol Güneş ne kadar tazminat aldı?' sorusuna yanıt verdi: Konusu bile açılmadı

Haberler.com - Haberler | Spor

Milli Takım hikayesi sona eren Şenol Güneş, ayrılık görüşmesinde tazminat konusunu gündeme getirmedi. Nihat Özdemir, Şenol Güneş'in görüşmede, "Pazarlık yapmam söz konusu olamaz. Siz ne karar verirseniz kabulümdür" dediğini açıkladı.

Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'ın köşe yazısında Tff Başkanı Nihat Özdemir ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı.

Şenol Güneş, ayrılık görüşmesinde tazminatla ilgili, "Pazarlık yapmam söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, ne kadar tazminat aldı? TFF Başkanı Nihat Özdemir, tüm detayları açıkça paylaştı

İşte Munyar ile Nihat Özdemir arasında gerçekleşen diyalog:

"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü ile ilgili Almanya U21 Takımı'nın Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un adının öne çıkması konusunu sordum, yanıtladı:

- Görüşüyoruz. Henüz görüşmelerimiz sürüyor.

Biraz daha bilgi almaya çalıştım:

- Sizin için ibre daha çok Kuntz'dan yana mı?

Şu yanıtı verdi:

- Görüşme aşamasında olduğumuz için henüz net bir şey söyleyecek durumda değilim.

Açıkça söylemese de Özdemir'den TFF'nin yeni dönemde A Milli Takım için yabancı teknik direktörle yola devam etmek istediği izlenimini edindim.

"SİZ NE VERİRSENİZ KABULÜMDÜR"

Şenol Hoca tazminat konusunu hiç açmadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e Şenol Güneş'in tazminatı konusunun kamuoyunda çok tartışıldığını anımsattım, yanıtladı:

- Şenol Hoca, görevi bırakırken tazminat konusunu hiç açmadı bile.

Şenol Güneş'in tazminat konusunda yine de TFF'ye bir mesaj vermiş olması gerektiğini düşündüğüm için ısrarla sordum, Özdemir şu yanıtla yetindi:

- Şenol Hoca, 'Benim oturup sizinle para pazarlığı yapmam söz konusu olmaz. Siz ne takdir ederseniz, ne karar verirseniz kabulümdür' dedi."

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 'Şenol Güneş ne kadar tazminat aldı?' sorusuna yanıt verdi: Konusu bile açılmadı
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Yorumlar (1)
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Haber: TFF Başkanı Nihat Özdemir, 'Şenol Güneş ne kadar tazminat aldı?' sorusuna yanıt verdi: Konusu bile açılmadı - Haberler Spor
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