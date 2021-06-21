Şenol Güneş'in İsviçre maçından sonra kullandığı ifadelere basın mensupları tepki gösterdi
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Şenol Güneş'in İsviçre maçından sonra kullandığı ifadelere basın mensupları tepki gösterdi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

İsviçre karşılaşmasının ardından basın toplantısında medya mensuplarına yönelik sert ifadeler kullanan Şenol Güneş'e tepki yağıyor. Güneş'in, "Herkesin suçu var, medyanın da var. Ben size değil, gerekirse yönetime ve kamuoyuna hesap veririm" sözleri gazetecileri kızdırdı. Başta Milli Takım'ı takip eden muhabirler olmak üzere yorumcular ve diğer gazeteciler, Şenol Güneş'in sözlerine çalıştıkları kurumlardan ve sosyal medya hesaplarından karşılık verdi.

Milli Takım'ın EURO 2020'de 3'te 0 yapması ve kötü oyun nedeniyle futbolseverlerin tepkisini çeken Şenol Güneş, basın mensuplarını da karşısına aldı. İsviçre karşılaşmasının ardından medyanın yönelttiği sorulara verdiği cevaplar yüzünden Güneş, eleştirilerin hedefi oldu. TV'de, gazetede, sosyal medyada, radyoda, ajansta çalışan spor gazetecileri ve Milli Takım'ı takip eden muhabirler Güneş'in sözlerine tepki gösterdi.

"SİZE HESAP VERMEM"

Maçın ardından Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın yönelttiği, "Kamuoyu merak ediyor, benim kişisel sorum değildir, istifa düşünüyor musunuz" sorusuna Güneş, "Hepimizin bunda payı var. Basının da suçu var. Bırakıp kaçmak mı, savaşmak mı gerekir, onu siz takdir edin. Size değil, yönetime ve kamuoyuna hesap vermem gerekirse veririm" ifadesi gündemi salladı. Ünlü spor gazetecileri, yorumcular ve muhabirler, Güneş'in sözlerine tepki gösterdi. Güneş'in hedef saptırmak için böyle bir yol izlediği yorumları yapıldı.

Sosyal medyadan Şenol Güneş'i eleştiren basın mensuplarının yaptığı paylaşımlar:

Şenol Güneş'in İsviçre maçından sonra kullandığı ifadelere basın mensupları tepki gösterdi
Şenol Güneş'in İsviçre maçından sonra kullandığı ifadelere basın mensupları tepki gösterdi
Şenol Güneş'in İsviçre maçından sonra kullandığı ifadelere basın mensupları tepki gösterdi
Şenol Güneş'in İsviçre maçından sonra kullandığı ifadelere basın mensupları tepki gösterdi
Şenol Güneş'in İsviçre maçından sonra kullandığı ifadelere basın mensupları tepki gösterdi
Şenol Güneş'in İsviçre maçından sonra kullandığı ifadelere basın mensupları tepki gösterdi
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları (1)
EMİN ALIÇ: Sayın Güneş insanlar az da olsa savaştığınızı düşünse inanın böyle yorumlar yapılmazdı. Şampiyonluk hikayesiyle başladığınız turnuvada bırakınız savaşmayı averaj takımı oldunuz. İstifanız oldukça hayırlı olacaktır.
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Şenol Güneş'in İsviçre maçından sonra kullandığı ifadelere basın mensupları tepki gösterdi - Haberler Spor
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