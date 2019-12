Şenol Güneş açıklamalarda bulundu (1)

04.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:22

"Ülkeyi bir arada tutmaya çalıştık""EURO 2020'de güzel maçlar oynayacağımızı düşünüyorum" " Galler ve İsviçre'yi yenerek 6 puanla gruptan çıkacağımızı düşünüyorum""Dünya Kupası'nda aynı şeyi söyledim, onun hedefi yok, vizyonu yok dediler. Kral çıplak.""Final oynamayı tabii ki hayal ediyoruz"Serhan TÜRK/ İSTANBUL, – A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Dünya Kupası'nda aynı şeyi söyledim, onun hedefi yok, vizyonu yok dediler. Kral çıplak. O gün de söyledim, merdivenin ilk basamağına basmadan çıkmak isterseniz, düşersiniz, bir yerinizi kırarsınız. Sürekli çıkan yok, iniş çıkışları yaparak bir yerlere geleceğiz. Biraz sabırlı olalım, merdivenin ilk basamağına basalım, biz zirveye çıkarız" dedi.A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.Konuşmasına Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmelerine katkıda bulunan herkese teşekkür ederek başlayan Şenol Güneş, "2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmayı başaran Türk Milli Takımının teknik direktörü olarak sizlerleyim. Mutluyum, birlikte yola çıktık, milli takım ortak değerimiz dedik, çalıştık ve başardık. Bu takımın yaratılmasında katkı yapan Türk medya mensuplarına teşekkür ediyorum. Ülkemizin tepesinde ülkemizi yöneten Sayın Cumhurbaşkanımızdan, en uzak köşesinden herkesin samimiyeti ve duası var. Hepsine teşekkür ediyorum. Mart'ta göreve başladığımızda başımızda Yıldırım Demirören vardı sonra Nihat Özdemir geldi, onlara da teşekkür ediyorum. O günde hatırlarsınız iki görevde olmanın etik olmadığını düşündüğümü söylemiştim. Dirayetliydim. İnsanlar da hata yapıyor demek ki, hata yaptığımı düşünüyorum. İş yararlı olunca unuttuk ama ilke olarak aynı yerdeyim. Prensiplerime ters gelse de kabul ettim. Önceki yönetim bugünkü yönetim, her şeye rağmen o günkü Beşiktaş yönetimi ve başkan Fikret Orman'a teşekkür ediyorum. Kulüplerimize, teknik direktörlerimize, medyamıza, sponsorlarımıza, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Benden önceki teknik direktörlere rahmetli olan ve yaşayanlara teşekkür ediyorum. Tüm teknik direktörler bu süreçte elinden geleni yapmıştır. Alt yapı hocalarımıza, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesindeki genç milli takım antrenörlerine teşekkür ediyorum. Onların bu çorbada tuzu, emeği olduğunu düşünüyorum. Malzemecilerimiz, aşçılarımız, doktorlarımız hepsine teşekkür ediyorum. İlkokul öğretmenim yaşıyor, birkaç defa ziyarete gittim. Tüm öğretmenlerimize ve kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Onlar anne, bizi de eğitenlerin en başında kadınlarımız geliyor" diye konuştu"MİLLİ TAKIMDAKİ TÜM OLUMSUZLUKLARI GİDERDİK"9 ay gibi kısa bir sürede milli takımı sempatik hale getirdiklerini belirten Güneş, "Nerden nereye geldiğimizi ve nereye gittiğimizi biliyoruz. Başarısızlığı takım olarak kendim olarak da gördüm. Önümüzde iyi bir grup var. Takım olarak UEFA Uluslar B Ligi'nden C'ye düşmüştük. FIFA sıralamasında 40'ıncı sıralara düşmüştük. Halkımız statlara gelmiyordu, maçlara ilgi göstermiyordu. Milli takıma sempati kaybı olmuştu. Bunların hepsinin giderildiğini düşünüyorum. Milli takımın halkla iç içe olmasını sağladık. Bunda herkesin katkısının olduğunu düşünüyorum. Diyalog ortamını sıcak tuttuk, herkesin fikrini aldık, gönlünü de aldık. Kulüplerimize ziyarette bulunduk. Herkes olağanüstü çalıştı, analizler yaptık, konuştuk, gece-gündüz uykusuz kaldığımız günler oldu. Her işin perde arkası önemlidir ama biz bunları gündeme getirmedik. Eski yeni oyuncuları kaynaştırdık. Emre ve Burak burada bize önemli katkı sağladı. Sorunları değil çözümleri aradılar. Sorunu çözmek için onlara ihtiyaç var. Sorunu çözmesi gerekenler konuşmaya ve şikayet etmeye başlarsa sıkıntı olur. Kolay gibi duruyor ama bunlar 9 aylık bir sürede oldu" şeklinde konuştu."STATE DE FRANCE'DAKİ FRANSA MAÇINDA TÜRK TARAFTARLARI AVRUPA'YA ÖRNEK OLDU"Milli takım maçları için Anadolu'ya döneceklerini vurgulayan Şenol Güneş, "Andorra maçında Sayın Cumhurbaşkanını ve taraftarları görünce duygulandım, en yetkilisi de en yetkisiziz de aynı duyguları paylaştı. Benim gözümde ayrı bir değeri vardır bu konuda. Cumhurbaşkanı da bende siz de taraftarsınız. Hepsi alkışı hak etti. Hem içeride hem dışarıda bize destek oldu. Anadolu seyircisi bana inanılmaz destek oldu. Anadolu'ya döneceğiz, orası bizim toprağımız, döneceğiz. Uzun süredir oynamadığımız İstanbul'a geldik ve taraftarlar bizi mahcup etmediler. Stadı olağanüstü doldurdular, 3 maçta da. Aynı duyguyu ben nasıl hissettiysem onlar da hissetti. O taraftara da teşekkür ediyorum. Fransa maçında State de France'deki taraftarlara ayrı bir parantez açmak istiyorum. 80 bin kişilik stadın 30-35 bini Türk taraftarlarımız doldurmuştu. Maçın skoru dışında Avrupa da ülkemizin olumsuz durumda olduğu bir yerde onlar fair-play içerisinde takıma destek oldular ve tüm Avrupa'ya örnek oldular. Hepsi harikaydı, hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. "ÜLKEYİ BİR ARADA TUTMAYA ÇALIŞTIK"Milli takım olarak ülkedeki birlik ve beraberliğe destek olmaya çalıştıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Liyakata, samimiyete, çalışmaya önem verdik. Futbol adına Fransa'daki 2-0'lık maçı konuşmaya zaman bulamadık. Örnek ve güzel bir maçtı. Tekniği, hazırlığı müthişti, oyuncular, seyirciler başka bir gözle baktı o maça. Çünkü çok hızlı gidiyoruz, bizleri iyi ve kötü sonuçlar yanıltıyor. Emek verenler az konuşup iş yapanlardır. Ülkeyi bir arada tutmaya ve destek olmaya çalıştık. Futboldaki bu sonuçlar bizi birleştiriyor, buna destek olmaya çalıştık. Engelleri aşmak için beyin fırtınası yapmaya çalıştık. Hep keyif aldık ve keyif verdik. Doğrularımız fazlaydı. Biz eksikleri gidermek için ayna tutanlara teşekkürü her zaman söyleyeceğiz. Türk futboluna plan ve vizyon vermek için çalışmalara devam edeceğiz. Bugünkünün sonuçları yarınların garantisi değil. Futbolun paydaşlarını bir araya getireceğiz. Doğru işe doğru adam koyalım ben de herkes de. Benim anlayışım bu, bazen bunda hatalar yaptığımız doğrudur. Moralimizi ve cesaretimiz kaybetmeyeceğiz. Destek olanlara biz de destek olacağız. Daha çok yakınlaşalım, birbirimizi anlayalım. Karşılıklı fikir üretmemizi engellemeden yeni fikirler üretelim. Bütün turnuvalara katılmak istiyoruz. Biz sadece ülke ve insan olarak komşusu açken rahatsız olan bir milletiz. Misafirperveriz, ırkçılık yoktur bizde, teröre karşıyız. Kadına şiddet konusunda hepimizin gayretli ive dikkatli olmamız gerekiyor" açıklamalarında bulundu."EURO 2020'DE GÜZEL MAÇLAR OYNAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"Avrupa Şampiyonası gruplarındaki rakipleri de değerlendiren Şenol Güneş, "Rakiplerimiz, İtalya, İsviçre ve Galler hakkında daha geniş bilgi vereceğiz. İtalya ve İsviçre grubundan 1'inci, Galler ise 2'nci olarak çıktı. Hepsi ile oynayabileceğimizi ve başarılı olacağımızı düşünüyorum. Ölüm grubu denilen Portekiz, Almanya, Fransa grubunda olsak da aynı şeyi söylerdim. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Rakiplerimiz genç ağırlıklı takımlar. Rakip teknik direktörler Petkovic ve Mancini ülkemizde çalıştı, bizleri tanıyor. Güzel maçlar oynanacağını düşünüyorum. Açılış maçını kendimizin oynaması büyük bir renk. Ülke açısından da harika bir tanıtım. Biz elimizden geleni yapacağız. Çok fazla zaman yok. Bakü'ye ve Roma'ya kamp yerlerine bakmaya gideceğiz. 12 şehirde oynanıyor, sürekli kamp yeri ve otele bakmak gerekiyor. Belki 7'sinde Roma'ya gideceğiz. Biz girişimler sonucunda Roma'ya gideceğiz daha sonra maç sonrası Bakü'ye gitmemiz durumu var. Mart ayında maçlarımız olacak. Dışarıda düşünüyoruz. Mart ayında Avusturya ve Slovenya ile. Dört maç planlıyoruz, kampa da Mayıs'ın ortasında başlayacağız. İnşallah 2002 Dünya Kupası'nda geçirdiğimiz gibi uzun bir kamp dönemi 1-1,5 aylık geçiririz turnuvada. 2002 Dünya Kupası'nda 1,5 ayı bulan kamp döneminde zayıflamıştım, elbisem bol olmuştu o günkü firmadan şikayetçi oldular, bugün başka firmadan giyiniyorum. İnşallah yine kilom aynı gelir güzel görünürüm bir sıkıntı olmaz. Dünya Kupası'nda aynı şeyi söyledim, onun hedefi yok, vizyonu yok dediler. Kral çıplak. O gün de söyledim, merdivenin ilk basamağına basmadan çıkmak isterseniz, düşersiniz, bir yerinizi kırarsınız. Sürekli çıkan yok, iniş çıkışları yaparak bir yerlere geleceğiz. Biraz sabırlı olalım, merdivenin ilk basamağına basalım, biz zirveye çıkarız. Uzun vadede ülke futboluna katkı yapmaya çalışacağım. Güzel günler yakalayacağımızı düşünüyorum" dedi."GALLER VE İSVİÇRE'Yİ YENEREK 6 PUANLA GRUPTAN ÇIKACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruptan 6 puanla çıkacaklarını düşündüklerini belirten Şenol Güneş, "Duygularım üst seviyededir. Önce samimiyet ve iyi niyet. Bunları koyduğumuzda gayretli işler yaptığımız gördüm. Çalışma yetenek önemli ama samimiyet ve niyet olmadan olmuyor. Geriye baktığımızda çok safmışım. Söylediklerim çıkıyor. Fransa daha güçlü takım. Fransa'ya karşı nasıl oynadığımız analiz edeceğiz tekrardan. Güçlü takımlara oynatma formatımız geliştirmemiz gerekiyor. İzlanda'ya karşı kötü oyunların sebebi üç günde bir seyahat, kamp yoğunluğu. Yorgunluk oluyor, jet lag olabiliyor. Ben takımımı tanıyorum, oyuncularımızın tepki koyacak hali yoktu. Hava güzel olmasına rağmen gün ışığının geç kararması bile insanları etkiler. Bunlar bizi etkiledi. İzlanda maçının oyun olarak eksik olduğunu düşünüyorum. Fransa maçında taktik anlayışımızı sahada görmek beni mutlu etti. Bu konuda mesafe aldık. Bizim takım rakibe göre oynuyor, rakip zorlayınca disiplini bırakmıyor. Bakü'de kendimiz ve onları temsil edeceğiz, iki tane zor maç oynayacağız. İtalya maçı zor maç kazanırız kaybederiz tıpkı Brezilya maçı gibi. Diğer iki maçta her şey değişebilir. İtalya'yı yensek bile onlar bizden güçlüler. Hepimize görev düşüyor. Bu gruptan çıkmak istiyoruz. Biz akan oyunda gol yemedik, duran toplardan İzlanda'dan gol yedik sadece. Buradaki maçta daha çok kullanmalarına rağmen başarılı olamadılar dersimize iyi çalıştık. Savunma tamam ama ofansif olarak da zenginliğimizi artırmalıyız. Kağıt üstünde 6 puan yaparız iki rakibi yendiğimizde ve bu sonuçla çıkabiliriz. Ama eleme grubunda tam tersi oldu, Fransa'dan 4 İzlanda'dan 1 puan aldık. Rakibi şaşırtmalıyız, İtalya'yı yeniden gözden geçireceğiz ama bizim için şu an Galler önemli bizim açımızdan. Rakibin ön görülemez olması en büyük tehlikedir. İnşallah bütün puanları alırız ama ben 6 puanla gruptan çıkacağımızı düşünüyorum" dedi."RAKİPLERİMİZİN BİZDEN ÇEKİNMELERİNİ SAĞLAMAK GÜZEL"Oynadıkları futbolla rakiplerin kendilerinden çekinmelerinin güzel olduğunu söyleyen Güneş, "Korku değil de rakiplerin çekinmelerini sağlamak güzel. İyi futbol oynayıp, onlara zorluk çıkaracağımızı düşünüyorlarsa bu çok önemli. Biz her maçta kendi futbol felsefemizi oynayacağız ama rakibe göre de oynayacağız. Bizde çalışma, felsefe var ama dayanıklılığımız var. Asıl yapmamız gerekeni kaybediyorsunuz. Biraz organizasyon biraz eleştiri. Biz Avrupa'nın futbol ve birçok konuda da gerisindeyiz. İmkan, zaman bulduğunuzda yetenek karakteri koyduğunuzda efsane, kahraman olursunuz. Biz bakış açımızı zenginleştirmeliyiz. O zaman herkes bizden çekinir" dedi."FİNAL OYNAMAYI TABİİ Kİ HAYAL EDİYORUZ"

Avrupa Şampiyonası'nda final oynamayı hayal ettiğini belirten Şenol Güneş, "Gruptan çıktıktan sonra nereye gideceğimiz de önemli. Ona göre merkezi kamp yeri belirleyeceğiz. Bu işi yapıyorsan en iyisini verin ve yapın. Oyuncularda bunu söyledim. Biz gruptan mı çıkarız ne yaparız bilmiyorum. Şunu hayal ediyorum tabi final oynamak ortak hayalimiz olsun ama biz gruptan çıkmamayı da göz önüne alacağız. Ne olursa olsun hazırlık maçında başlayarak futbolumuzu biraz daha yukarı taşımak zorundayız. Biz burada sonraki turnuvalara gitmek için daha üstüne koymalıyız. Hedef olarak dünya kupasını koyuyoruz tabii ki" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA