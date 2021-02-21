Senegal'de sağlık alanında ilan edilen acil durum 20 Mart'a kadar uzatıldı
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Senegal'de sağlık alanında ilan edilen acil durum 20 Mart'a kadar uzatıldı

21.02.2021 12:31 | Son Güncelleme: 21.02.2021 12:34
Senegal'de sağlık alanında ilan edilen acil durum 20 Mart'a kadar uzatıldı

Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında 22 Ocak'ta sağlık alanında ilan edilen acil durum 20 Mart'a kadar uzatıldı.

Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında 22 Ocak'ta sağlık alanında ilan edilen acil durum 20 Mart'a kadar uzatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkentin de içinde bulunduğu Dakar ve Thies bölgelerinde vaka ve ölümlerin yüksek olduğu belirtilerek salgının bu 2 bölgede endişe verici boyutlara ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, Dakar ve Thies'te sağlık alanında ilan edilen acil durumun 20 Mart'a kadar süreceği, 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının da o tarihe kadar devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

Yaklaşık 16 milyon nüfuslu Senegal'de salgının başından bu yana 32 bin 630 kişi virüse yakalandı, 795 kişi yaşamını yitirdi.

Senegal, Çin'den sipariş ettiği 200 bin doz Sinopharm aşısını 18 Şubat'ta teslim almıştı. Aşılama kampanyasının haftaya başlaması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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