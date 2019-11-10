Senegal'de Mevlit Kandili coşkusu

10.11.2019 11:47 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:51

Senegal'de Mevlit Kandili, binlerce kişinin katılımıyla kutlandı.

Başkent Dakar'daki Omarienne Camisi'ndeki programa, binlerce kişi katıldı.

Atlas Okyanusu kıyısında bulunan camiye gelen Senegalliler yapılan zikirlere eşlik etti ve Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledi.

Başkentin cadde ve sokaklarında da kandil kutlamaları yapıldı.

Halkın yüzde 95'inin Müslüman olduğu ülkede, başkentin yanı sıra Tuba ve Tivaouane kentlerindeki programlara da büyük katılım oldu.

Kaynak: AA