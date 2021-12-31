SENDİKA MAĞDURU PERSONELE MÜJDEYİ REKTÖR VERDİ

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde yetkili sendikalar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle birçok personel mağduriyetini giderdiklerini duyuran Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, iki yıllık maaş sorununu çözdüklerinin müjdesini verdi.

Akdeniz Üniversitesi'nde yetkili sendikalar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle 2019 yılında yapılması gereken toplu iş sözleşmesi zamanında yapılamadı ve konu mahkemeye taşındı. Mahkeme kararıyla yetkili sendikanın belirlenmesi sonrası geçmişe yönelik görüşmeler başlayıp, Ağustos 2021 tarihinde sözleşme yapıldı. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'nün çabalarıyla Maliye Bakanlığı arasında yapılan yoğun görüşmeler, 2-3 ay sonra meyvesini verdi.

Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi personeli ile bir araya gelerek iki yıllık maaş sorununu çözdüklerinin müjdesini verdi. Rektör Özkan, 'Sizlerle beraber yıllarca çalıştık. Herkese sağlıklı mutlu huzurlu bir yıl olur inşallah. Beni tanıyanlarınız vardır içinizde. Herkesin eve bir kuruş fazla götürmesi beni mutlu eder. Her şey aslında sendikaların anlaşamamasıydı. Bizimle hiçbir alakası yoktu. 2019'dan bu yana onun çözülmesi için beklendi. Bizim araya girmemizle bu süreç hızlandı ve bugün size olan bütün borçların yatıyor olması gerekiyor. Ocak ayı içinde alacağınız maaşları daha erken alacaksınız. 2022 yılı hediyesi olarak. Beraber çalışıyoruz. Ne kadar mutlu çalışırsak ben o kadar kaliteli iş çıkacağının farkındayım. O yüzden mümkün mertebe en iyisini vermeye çalışıyoruz. Ben de dahil eve bir kuruş daha fazla ekmek götürmek için uğraşan insanlarız. İyi ki varsınız" dedi.

Personel ise Prof. Dr. Özlenen Özkan'a teşekkür ederek çiçek takdim etti.