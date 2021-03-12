Sektörel sorunların çözümü için iş birliği çağrısı
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Sektörel sorunların çözümü için iş birliği çağrısı

12.03.2021 15:00 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:06
Sektörel sorunların çözümü için iş birliği çağrısı

Gaziantep Ticaret Odası 27 Nolu Mimarlar, Mühendisler ve Yapı Denetim Firmaları Meslek Grubu 2021 yılının ilk sektörel istişare toplantısını gerçekleştirdi.

Gaziantep Ticaret Odası 27 Nolu Mimarlar, Mühendisler ve Yapı Denetim Firmaları Meslek Grubu 2021 yılının ilk sektörel istişare toplantısını gerçekleştirdi.

27 Nolu Komite Başkanı Caner Sezer başkanlığında gerçekleşen toplantıda bir araya gelen yapı denetim firmalarının temsilcileri, inşaat sektörü ve en önemli alt bileşenlerinden yapı denetim firmalarının sorunlarına çözüm için iş birliği çağrısı yaptı.

Toplantıda konuşan 27 Nolu Mimarlar, Mühendisler ve Yapı Denetim Firmaları Meslek Komitesi Başkanı Caner Sezer, "İnşaat sektörünün en önemli alt bileşenlerinden yapı denetim firmalarımızın ihtiyaçlarının tespitini, sorunlarının çözümünü; belediyeler, ilgili kurumlar ve sektörel dernekler gibi tüm taraflar arasında tesis edilecek iş birlikleri ile yapmalıyız. Ancak bu şekilde daha hızlı hareket edip, istihdama ve büyümeye katkı sunabiliriz" dedi.

"Yapı denetim firmaları kurumlarla daha sık bir araya gelmeli"

Toplantıya ilişkin bir değerlendirmede bulunan GTO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özgözükara da yapı denetim firmalarının ilgili kurum temsilcileriyle daha sık bir araya gelmesi gerektiğini belirterek, "30 bine yaklaşan üyemizin yüzde 20 sini yapı denetim gibi önemli alt bileşenleriyle inşaat sektörü oluşturuyor. Bu alanda faaliyet gösteren üyelerimize tüm diğer sektörlerde de olduğu gibi hassasiyetle yaklaşıyor ve sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. İstihdama katkısı ve yapı denetim gibi alt sektörleri ile birlikte çok geniş kitleleri etkileyen sektörün gelişimi ve daha fazla değer yaratması için iş birliklerini önemsiyoruz. Bunun için de yapı denetim firmalarımız, ilgili belediyeler, devlet kurumları, odalar ve STK temsilcileri daha sık bir araya gelmeli, sektörel gelişmeler ve problemler için istişarede bulunmalı. Biz, tüm kurumlarımızla birlikle hareket etmek istiyoruz" diye konuştu.

Özgözükara ayrıca, yapı denetim sektöründe yaşanan sorunların çözümü ve birlikte hareket ederek daha güçlü ses çıkarılabilmesi için Gaziantep Yapı Denetimciler Derneğinin daha aktif olması gerektiğini vurguladı.

Toplantıya GTO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özgözükara ve 27 Nolu Meslek Komite Başkanı Caner Sezer'in yanı sıra Meclis ve 27 Nolu Meslek Komite üyeleri Necdet Kılıç, Ömer Saraçoğlu, 27 Nolu Meslek Komite Başkan Yardımcısı Ahmet Onur Karabay, Komite üyeleri Mehmet Emin Yıldız, Yusuf Temizer ve yapı denetim firmalarının temsilcileri katıldı. - GAZİANTEP

Sektörel sorunların çözümü için iş birliği çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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