'HURMAYI TATLANDIRMAK İÇİN GLİKOZ ŞURUPLU SUYA BATIRIYORLAR' ))
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'HURMAYI TATLANDIRMAK İÇİN GLİKOZ ŞURUPLU SUYA BATIRIYORLAR' ))

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de ramazan ayı ile birlikte hurma satışları artarken, aktar Koray Özkılıç, iftar ve sahurların vazgeçilmezi olan hurma alışverişi konusunda uyarılarda bulunarak, 'İran ve Libya'dan gelen hurmaların şeker oranı düşük olduğundan dolayı, satışını hızlandırabilmek için glikoz şuruplu...

ESKİŞEHİR'de ramazan ayı ile birlikte hurma satışları artarken, aktar Koray Özkılıç, iftar ve sahurların vazgeçilmezi olan hurma alışverişi konusunda uyarılarda bulunarak, 'İran ve Libya'dan gelen hurmaların şeker oranı düşük olduğundan dolayı, satışını hızlandırabilmek için glikoz şuruplu suya batırıyorlar. En önemlisi şeker hastaları, glikoz şurubunu aldıkları zaman şeker ile ilgili problem yaşayacaklardır' dedi.

Eskişehir'de, ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olan hurma alışverişi hızlandı. Arifiye Mahallesi'ndeki dükkanında 17 çeşit hurma satan aktar Koray Özkılıç, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Özellikle İran ve Libya'dan gelen şeker oranı düşük hurmaları tatlandırmak için glikoz şuruplu suya batırıldığını ifade eden Özkılıç, 'Hurma çeşidimiz bol. Arabistan, İran, Tunus, Cezayir ve Libya'dan gelen 17 çeşit hurmamız var. Hurma fiyatları 15 liradan başlıyor, 80 liraya kadar çıkıyor. Hurmanın özelliği oruçluyken tok tutmasıdır, lif oranı yüksek olduğu için açlık hissettirmemesidir. İran ve Libya'dan gelen hurmalarda şeker oranı düşük olduğundan dolayı, bunun satışını hızlandırabilmek için glikoz şuruplu suya batırıyorlar. Bun bunu tasvip etmiyoruz. Hurma kendisi zaten tatlı, bir de glikoz şurubunun içerisine girdiği zaman tadı artabilir ama dayanıklılığı azalır, çok kısa sürede tüketilmesi gerekir. En önemlisi, şeker hastaları glikoz şurubunu aldıkları zaman şeker ile ilgili problem yaşayacaklardır' dedi.

'HURMANIN ŞAHI, MEDİNE MEBRUM HURMASIDIR'

Piyasada satılan, Medine hurmasının genetiği ile oynanarak üretilen Kudüs hurmasının yumuşak olmasından dolayı yaşlılar tarafından çok tercih edildiğini ancak lif oranının düşük olması nedeniyle vücuda bir faydasının olmadığını belirten Özkılıç, 'En iyisi Medine hurmalarıdır. Lif oranı yüksek olan hurmadır. Fakat bunun yanında maalesef her alanda olduğu gibi, gıda sektöründe de hurmada bizim Kudüs hurması dediğimiz bir hurma çeşidi var. Bu hurma Medine hurmasının genetiği ile oynanarak, yetiştiriliyor. Kudüs hurması yumuşak bir hurma. Bu yüzden yaşlıların çoğunlukla tercih ettikleri bir hurma. Lif oranı düşük, lezzet olarak güzel ama vücuda protein olarak pek bir şey vermeyen bir hurma. Yaşlılar dişlerinden dolayı ekseriyetle bu hurmayı tercih ediyor. Oysa almış oldukları hurma hiçbir işe yaramaz. Hurmanın şahı Medine Mebrum hurmasıdır. Medine hurması 2-3 yıl kalsa da hiçbir şekilde bozulmaz ve özelliğini kaybetmez. Çünkü sert hurmadır, lif oranı yüksektir. Ama Kudüs hurması buzhaneden çıktıktan sonra bir ay içinde satılmazsa bozulmaya başlar. Lezzeti, tadı kaybolur ve dışında beyazımsı bir renk meydana gelir' diye konuştu.

'HURMAYI TATLANDIRMAK İÇİN GLİKOZ ŞURUPLU SUYA BATIRIYORLAR' ))
'HURMAYI TATLANDIRMAK İÇİN GLİKOZ ŞURUPLU SUYA BATIRIYORLAR' ))
'HURMAYI TATLANDIRMAK İÇİN GLİKOZ ŞURUPLU SUYA BATIRIYORLAR' ))
'HURMAYI TATLANDIRMAK İÇİN GLİKOZ ŞURUPLU SUYA BATIRIYORLAR' ))
'HURMAYI TATLANDIRMAK İÇİN GLİKOZ ŞURUPLU SUYA BATIRIYORLAR' ))
'HURMAYI TATLANDIRMAK İÇİN GLİKOZ ŞURUPLU SUYA BATIRIYORLAR' ))
'HURMAYI TATLANDIRMAK İÇİN GLİKOZ ŞURUPLU SUYA BATIRIYORLAR' ))
'HURMAYI TATLANDIRMAK İÇİN GLİKOZ ŞURUPLU SUYA BATIRIYORLAR' ))
'HURMAYI TATLANDIRMAK İÇİN GLİKOZ ŞURUPLU SUYA BATIRIYORLAR' ))
'HURMAYI TATLANDIRMAK İÇİN GLİKOZ ŞURUPLU SUYA BATIRIYORLAR' ))
'HURMAYI TATLANDIRMAK İÇİN GLİKOZ ŞURUPLU SUYA BATIRIYORLAR' ))
'HURMAYI TATLANDIRMAK İÇİN GLİKOZ ŞURUPLU SUYA BATIRIYORLAR' ))
'HURMAYI TATLANDIRMAK İÇİN GLİKOZ ŞURUPLU SUYA BATIRIYORLAR' ))

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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