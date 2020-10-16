Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde, şeker hastası bir yakını için geliştirip ürettiği özel ayakkabıyla sektöre yeni bir pazar kazandıran ayakkabı üreticisi Mehmet Ali Yıldırım, ürünü ihraç etmeye başladı.

Antakya'da bulunan imalathanesinde normal ayakkabının yanı sıra diyabet hastalarına yönelik ayakkabı üretimi yapan Mehmet Ali Yıldırım, yaklaşık 27 yıldır bu sektörde faaliyet gösteriyor. Özel ayakkabının gerçekten işe yaradığını belirten Yıldırım, "Şeker hastası bir yakınımın bir takım sıkıntıları üzerine bu ayakkabıyı ürettik. Ayağında yara olması ve şişme olmasından dolayı buna bağlı olarak ayakkabının daralmasını göz önünde bulundurarak bir ayakkabı üretimi gerçekleştirdik" diye konuştu.

AŞIRI KİLOLU İNSANLARA İYİ GELİYOR

Özel üretim ayakkabının özelliğinden bahseden Yıldırım, ayakkabının esneyebilen, hava alabilen ve gerektiğinde de bir numara büyüyebilen özel bir deriden ürettiklerini anlattı. Ayakkabının, içerisinde bulunan akıllı sünger ile esneyebildiğini, hava alabildiğini ve dışarıdan gelebilecek darbelere karşı dayanıklı olduğunu aktaran Yıldırım, uzun süre ayakta duran ve aşırı kilolu insanlara çok iyi geldiğini gördüklerini kaydetti.

DÜNYAYA İHRAÇ EDİYOR

Ürettikleri özel ayakkabıyı şeker hastası yakınına verdikten sonra çok başarılı ve faydalı olduğunu gördüklerini ve seri üretime geçtiklerini dile getiren Yıldırım, "Şu an haftalık 250 çift, aylık bin çifte yakın üretip, Orta Doğu başta olmak üzere, dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyoruz. Ayrıca Türkiye genelindeki birçok noktaya bu ayakkabıdan satıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI