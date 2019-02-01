Şehrin En İyisi Hovarda Club

İstanbul, Maslak'ta bulunan ve gece hayatının önemli mekanlardan olan Hovarda'nın firma ortağı Kemal Erek, "Biz bu mekanı hizmete sunalı 2-3 ay oldu ve kısa zamanda önemli bir yer haline gelmeyi başardık. Daha önce Taksim'de işlettiğimiz iki kulüpten gelen tecrübemizi buraya aktarmayı başardık." dedi.

"BİZİM FARKIMIZ SINIRSIZ GÜLER YÜZÜMÜZ"

Kemal Erek, "Mekanımızı yeniledik, müziklerimizi güncelledik ve buraya gelen insanları eğlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bizi diğer işletmelerden ayıran özelliğimiz ise tüm personelin sınırsız güler yüzü. Bizim için en önemli kriter içeride insanların kendilerini güvende hissetmesi ve sınırsız eğlenceyi yaşamasıdır. Burada 45 personel ile hafta sonları 500 kişiye hizmet veriyoruz. Bize gelen misafirlerin buradan mutlu olarak ayrılmaları için çok güçlü bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"BİZ ŞEHRİN EN İYİSİYİZ"

Erek, "Misafirlerimiz bizi sosyal medyadan takip etsinler onlara sürprizlerimiz olacak. Hafta içi mekanımızı açacağız ve sanatçılarımız gelecek. Canlı müziğimiz olacak ve çok eğleneceğiz. Uzun zamandır bu sistemi kurmak için çalışıyoruz. Burada eğlenmeyen, mutlu olmayan bir kişi bile olsa bizim dikkatimizi çekiyor ve onu mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz.En iyi en kaliteli malzemelerle müşterilerin mutluluğu için tüm ekiple çalışıyoruz. Biz iddialıyız, şehrin en iyisiyiz." diye sözlerini noktaladı.