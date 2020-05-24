Şehitliklerde hüzünlü bayram
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Şehitliklerde hüzünlü bayram

Manisa ve Denizli'de şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk günü şehitliklere ziyarette bulundu.

24.05.2020 21:43 | Son Güncelleme: 24.05.2020 21:48

Manisa ve Denizli'de şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk günü şehitliklere ziyarette bulundu.

Denizli Asri Mezarlık'taki garnizon ve polis şehitliklerine gelen aileler, evlatları için dua etti, gözyaşı döktü.

Baba Murat Acar, Tunceli'de şehit olan oğlu Jandarma Uzman Çavuş Burhan Acar ile 1999'da Osmaniye'de terör örgütü PKK ile girdikleri çatışmada şehit düşen kardeşi Süleyman Acar'ın kabrini ziyaret etti.

Acar ailesi, yan yana yatan şehit amca ve yeğenin mezarına karanfil bıraktı.

Murat Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bayramda onlar bize gelemediği için biz ona geldik. Herkesin bayramı mübarek olsun. Burada kardeşim ve oğlum yatıyor. Daha önceden de kucak kucağa yatıyorlardı. Şimdi tekrar ikisi burada yan yana." dedi.

Şehitliklerde hüzünlü bayram

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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