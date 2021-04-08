Şehit yakınları ve gaziler, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı yıl dönümünü kutladı
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Şehit yakınları ve gaziler, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı yıl dönümünü kutladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Şehit yakınları ve gaziler, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı yıl dönümünü kutladı

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Abbas Gündüz, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı yıl dönümünü kutladı.

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Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Abbas Gündüz, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı yıl dönümünü kutladı.

Başkanlar Sözen ve Gündüz tarafından yapılan ortak açıklamada, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176'ncı yıldönümünü kutladıklarını belirtti. Sözen ve Gündüz, "Zor ve meşakkatli bir görev yürüten emniyet mensuplarımızın çok zor şartlarda vazifelerini yerine getirdiğini başta terör ve teröristlerle mücadelede, FETÖ ile mücadele olmak üzere, asayişin sağlanması, kaçakçılığın önlenmesi, trafik akışının sağlanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasının ve daha birçok önemli görevi yürütmekte olan polis teşkilatımız bu uğurda şehitler ve gaziler vermiştir. Özellikle 15 Temmuz hain ve alçak darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasında emniyet teşkilatının çok büyük katkısı vardır. Emniyet teşkilatı 15 Temmuz gecesinde başta Özel Harekat Daire Başkanlığında, Ankara Emniyet Müdürlüğünde olmak üzere daha birçok yerde şehitler ve gaziler verme pahasına kahramanca direniş göstermiş, darbecilere boyun eğmemişlerdir. Darbecilerin püskürtülmesi için kahramanca mücadelelerini sürdürmüşlerdir. 15 Temmuzdan sonrada adeta 7 gün 24 saat çalışarak çok büyük fedakarlıklar göstermişlerdir ve göstermeye de devam etmektedirler. Çok büyük fedakarlıklar ve kahramanlıklar gösteren emniyet teşkilatının mensupları ile ne kadar gurur duysak azdır. Bizler evlerimizde ailelerimizle mutlu ve huzurlu yaşayalım diye kendi aileleri ve sevdiklerinden ayrı vakit geçirmek zorunda kalan bu fedakar polislerimizin hakkını ödeyemeyiz. Yaptıkları görevler esnasında onlara yardımcı olmak hepimizin görevidir. Böylece onlara karşı bir nebze olsun haklarımızı ödeyebiliriz. Bu vesilelerle bu kutsal vatan toprakları uğruna şehit olan başta emniyet teşkilatı mensupları olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Emniyet teşkilatımızın176'ncı kuruluş yıl dönümünü polislerimize ve ailelerine huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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