Şehit piyade er Sezai Ekşioğlu'nun cenazesi memleketine uğurlandı
Şehidin naaşının katafalka konulması Şehidin özgeçmişinin okunması Dua edilmesi Şehidin naaşının omuzlarda taşınarak cenaze aracına nakledilmesi HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade er Sezai Ekşioğlu'nun cenazesi memleketi Erzurum'a uğurlandı.
Şehidin naaşının katafalka konulması
Şehidin özgeçmişinin okunması
Dua edilmesi
Şehidin naaşının omuzlarda taşınarak cenaze aracına nakledilmesi HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade er Sezai Ekşioğlu'nun cenazesi memleketi Erzurum'a uğurlandı.