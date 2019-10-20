Şehit piyade er Sezai Ekşioğlu'nun cenazesi memleketine uğurlandı

Şehit piyade er Sezai Ekşioğlu'nun cenazesi memleketine uğurlandı

Şehidin naaşının katafalka konulması Şehidin özgeçmişinin okunması Dua edilmesi Şehidin naaşının omuzlarda taşınarak cenaze aracına nakledilmesi HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade er Sezai Ekşioğlu'nun cenazesi memleketi Erzurum'a uğurlandı.

20.10.2019 16:46
Şehit piyade er Sezai Ekşioğlu'nun cenazesi memleketine uğurlandı

Şehidin naaşının katafalka konulması

Şehidin özgeçmişinin okunması

Dua edilmesi

Şehidin naaşının omuzlarda taşınarak cenaze aracına nakledilmesi HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade er Sezai Ekşioğlu'nun cenazesi memleketi Erzurum'a uğurlandı.

Kaynak: AA
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