Şehit Astsubay Mustafa Ayna'nın ismi anaokulunda yaşatılacak - Haberler
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Şehit Astsubay Mustafa Ayna'nın ismi anaokulunda yaşatılacak

AA / Emrah Akıllı - Haberler | Güncel
Şehit Astsubay Mustafa Ayna'nın ismi anaokulunda yaşatılacak

Mardin'in Derik ilçesinde 2016 yılında teröristlerce şehit edilen Astsubay Üstçavuş Mustafa Ayna'nın ismi, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki anaokuluna verildi.

Mardin'in Derik ilçesinde 2016 yılında teröristlerce şehit edilen Astsubay Üstçavuş Mustafa Ayna'nın ismi, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki anaokuluna verildi.

Güney Mahallesi'nde bulunan Osmancık Anaokulu'nun ismi, Astsubay Üstçavuş Mustafa Ayna Anaokulu olarak değiştirildi.

Şehidin ismini taşıyan anaokulunda anma etkinliği düzenlendi.

Şehidin özgeçmişinin okunduğu ve fotoğraflarından oluşan sinevizyon gösterisinin sunulduğu anma etkinliğinde katılımcılar, okul girişinde şehit için ayrılan bölümdeki hatıra defterine duygularını yazdı.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, törende yaptığı konuşmada, şehidin isminin eğitimin ilk kademesi olan anaokulunda yaşatılacağını söyledi.

Şehidin doğup büyüdüğü mahalle olması nedeniyle Osmancık Anaokulunun isminin değiştirilmesinin uygun görüldüğünü belirten Akpay, terörle mücadelede canını feda eden tüm şehitler için Allah'tan rahmet diledi.

Törene, şehidin babası Muzaffer Ayna ve annesi Gülsüm Ayna'nın yanı sıra Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuri Uyar, Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, İlçe Müftüsü Dr. Eyyup Aydın ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

AA / Emrah Akıllı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Şehit Astsubay Mustafa Ayna'nın ismi anaokulunda yaşatılacak - Haberler
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