Şehit aileleri ve gazilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

17.10.2019 13:09

Kemalpaşa Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Gazi-Sen Kamu Görevlileri Sendikası İzmir İl Başkanı Tuncay Kılıç, ülkemizin savaşta olmadığını belirterek, "Savaş devletlerarasında yapılır. Türkiye olarak sınırımızda oluşturulmak istenen bir terör yapılanması ile mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Türkiye'nin güneyindeki terör koridorunun temizlenmesi amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de şehit aileleri ve gazilerden geldi. TSK'nın harekatı zaferle sonuçlandırması için dua ettiklerini ifade eden Kemalpaşa Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gazi Tuncay Kılıç, operasyonun başarılı olacaklarına inandıklarını söyledi. Kılıç, "Savaş devletlerarasında yapılır. Türkiye olarak sınırımızda oluşturulmak istenen bir terör yapılanması ile mücadele ediyoruz. Sınır güvenliğini sağlamak, enerji koridoru adı altında kurulmak istenen terör koridoruna engel olmak, terör örgütü PKK/YPG-PYD'nin bölgede kurmaya çalıştığı terör yapılanmasını sona erdirmek, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak, terörden arınan bölgelere Suriyeli sığınmacıları yerleştirmek, bölgedeki tüm terör örgütlerinin varlığını sona erdirmek için başlatılan Barış Pınarı Operasyonunu, şehit aileleri ve gaziler olarak sonuna kadar destekliyoruz. Dualarımız kahraman Mehmetçiğimizin muvaffakiyeti içindir. Gerekirse şehit aileleri ve gaziler olarak ordumuzun yanında yer alıp, ülkemizin yarınları için mücadele eder; ama şehitlerimizin kanı ile alınmış bu toprakların bir karışına bile helal getirtmeyiz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA