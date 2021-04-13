Şehirler arası seyahate kısıtlama getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası koronavirüse karşı yeni tedbirleri açıkladı. Buna göre, sokağa çıkma yasağı olan saatlerde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek. Seyahat kısıtlaması uygulaması yarın akşam saati ile başlayacak.