Şehirler arası seyahate kısıtlama getirildi
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Şehirler arası seyahate kısıtlama getirildi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası koronavirüse karşı yeni tedbirleri açıkladı. Buna göre, sokağa çıkma yasağı olan saatlerde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek. Seyahat kısıtlaması uygulaması yarın akşam saati ile başlayacak.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbir kararlarını açıkladı.

Buna göre; Ramazan ayının ilk iki haftası süresince sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek. Uygulama yarın akşam saati ile başlayacak.

DİĞER TEDBİRLER

  • Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05:00 olarak güncellendi.
  • 65 yaş üstü 18 yaş altı toplu taşıma sınırlaması yeniden getirildi.
  • Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında ki tüm kademeler uzaktan eğitimle sürecek.
  • Kafe kıraathane, çay bahçesi, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecektir.
  • Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca paket sistemine geçecek.
  • Kına, düğün, genel kurul gibi bütün toplantılar bayram sonrasına kadar ertelendi.
  • Oteller sadece kendi müşterileriyle hizmet sürdürecek.
  • Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. (Kamuda) Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.
  • Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.
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Servet Uzun
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 20:07:19. #1.16#
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