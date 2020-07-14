Şehir içi dolmuş ücretlerine yüzde 10 zam geldi
Bilecik'te şehir içi dolmuş ücretlerine yüzde 10 zam geldi.
14.07.2020 12:11 | Son Güncelleme: 14.07.2020 13:15
Bilecik'te şehir içi dolmuş ücretlerine yüzde 10 zam geldi.
Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası ve Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin onayı ile Bilecik şehir içi dolmuş ücretlerine yüzde 10 zam gelirken, öğrenci: 2 TL'den, 2.25 TL'ye, tam ücret ise, 2,50 TL'den, 2,75 TL'ye yükseldi.
Gölpark, YHT ve terminal hatlarında zam yok
Yeni tarife kapsamında ise, Gölpark, Yüksek Hızlı Tren ve Terminal ücretlerinde herhangi bir değişiklik söz konusu olmadı. - BİLECİK
Kaynak: İHA