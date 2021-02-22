Sefirin Kızı dizi çekimleri nerede yapılıyor? Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Sefirin Kızı hangi şehirde, ilçede çekiliyor?

Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nın nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Sefirin Kızı hangi ülkede ve hangi ilde çekiliyor?