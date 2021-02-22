Sefirin Kızı dizi çekimleri nerede yapılıyor? Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Sefirin Kızı hangi şehirde, ilçede çekiliyor?
Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nın nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Sefirin Kızı hangi ülkede ve hangi ilde çekiliyor?
Ekranların sevilen dizisi Sefirin Kızı'nın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Sefirin Kızı dizisi nerede çekiliyor? Sefirin Kızı hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Sefirin Kızı dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.
SEFİRİN KIZI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Sefirin Kızı dizisi Muğla'nın Bodrum ilçesinde çekilmektedir. Dizinin yurt dışı çekimleri Montenegro (Karadağ)'da yapılıyor. Bunun haricinde yurt içi dizi çekimleri Bodrum'da gerçekleştirilmektedir.
SEFİRİN KIZI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sefirin Kızı dizisi her hafta Pazartesi saat 20:00 'da Star TV'de başlıyor.
SEFİRİN KIZI OYUNCU KADROSU
Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek
Mavi: Tuba Büyüküstün
Yahya: Doğukan Polat
Elvan: Hivda Zizan Alp
Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya
Güven: Erdal Küçükkömürcü
Halise: Gonca Cilasun
Müge: Esra Kızıldoğan
Zehra: Cemre Öktem
Kavruk Ömer: Edip Tepeli
Melek: Beren Gençalp
Kahraman: Bülent Şakrak
Ceylan: Gözde Çığacı
Dudu: İlayda Ildır
Necdet: Sami Aksu
Gülsiye: Yağmur Başkurt