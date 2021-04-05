Sefirin Kızı canlı izle! Star TV Sefirin Kızı 47. yeni bölüm canlı izle! Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak? Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sefirin Kızı canlı izle! Star TV Sefirin Kızı 47. yeni bölüm canlı izle! Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak? Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Sefirin Kızı canlı izle! Star TV Sefirin Kızı 47. yeni bölüm canlı izle! Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak? Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?

Ekranların sevilen dizisi Sefirin Kızı bugün Star TV'de başlıyor. Sefirin Kızı canlı izle, yeni bölüm canlı izle! Sefirin Kızı 47. bölüm canlı izleme linki! Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak? Sefirin Kızı son bölümde neler oldu? Sefirin Kızı dizisi canlı izle! Star TV Sefirin Kızı izle!

Yeni dizi Sefirin Kızı STAR TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Yaktığı kulübeyi Melek için yerine koymaya çalışan Sancar için hayatın bambaşka planları vardır. Hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerde karşısına çıkan gizemli bir kadın, Sancar'ın yaşamını sonsuza dek değiştirecektir. Sefirin Kızı 48. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 47. bölüm kesintisiz izle!

SEFİRİN KIZI CANLI İZLE!

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar, Sedat'ın korkunç planıyla bir anda kendini kaçak durumda bulur. Ona en büyük gücü veren ise Mavi'nin onun masumiyetine koşulsuz inanmasıdır. Mavi ise bir yandan Melek'in bu durumdan etkilenmesini önlemeye çalışırken bir yandan da gerçekleri ortaya çıkarmak için elinden geleni yapar.

Hastaneye kaldırılan Sedat, Güven'in planından habersiz hayat mücadelesi vermektedir. Güven durumu lehine çevirmek ve her şeyi kontrol altına almak için gözünü karartır. Sancar'ı bulmak için yaptıkları da başka canların yanmasına neden olacaktır.

Elvan, Yahya'nın tepkisiyle kendi hayatına dair yaptığı tercihleri daha çok sahiplenir. Sonrasında yaşayacağı büyük yüzleşmeyle de omuzlarından geçmişin yükünü atar. Bu sırada Bora'nın aklına ektiği bir şüphe ise onu başka bir telaşa düşürecektir.

Sancar için bütün umutlar tükenirken Mavi, Sancar'ın kurtuluşu için her şeyden vazgeçmeye hazırdır. Hem Sancar hem de Mavi, içine düştükleri cendere yüzünden kendi yok oluşlarına neden olacak kararların eşiğine geleceklerdir.

SEFİRİN KIZI 48. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı 48. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm haftaya 12 Nisan Pazartesi günü ekranlara gelecek.

Sefirin Kızı canlı izle! Star TV Sefirin Kızı 47. yeni bölüm canlı izle! Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak? Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yaktığı kulübeyi Melek için yerine koymaya çalışan Sancar için hayatın bambaşka planları vardır. Hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerde karşısına çıkan gizemli bir kadın, Sancar'ın yaşamını sonsuza dek değiştirecektir.

Sancar, peşine takıldığı gizemi çözmeye çalışırken bir yandan da bilinmezliklerle dolu bu kadını kendisine rağmen korumaya uğraşır.

SEFİRİN KIZI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek

Mavi: Tuba Büyüküstün

Yahya: Doğukan Polat

Elvan: Hivda Zizan Alp

Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya

Güven: Erdal Küçükkömürcü

Halise: Gonca Cilasun

Müge: Esra Kızıldoğan

Zehra: Cemre Öktem

Kavruk Ömer: Edip Tepeli

Melek: Beren Gençalp

Kahraman: Bülent Şakrak

Ceylan: Gözde Çığacı

Dudu: İlayda Ildır

Necdet: Sami Aksu

Gülsiye: Yağmur Başkurt

SEFİRİN KIZI KONUSU NE?

Sefirin Kızı, NGM ve O3 Medya ortak yapımı, ilk bölümü 16 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı, senaryosunu Eylem Canpolat ve Ozan Aksungur'un birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisidir. 36 bölüm dizide yer alan Neslihan Atagül, rahatsızlığı sebebiyle diziden ayrılmak zorunda kalmış ve onun yerine Tuba Büyüküstün gelmiştir.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Dilan Çıtak Caner Cindoruk
Spor Diego Cenk Tosun Erol Bulut Fatih Terim Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sefirin Kızı canlı izle! Star TV Sefirin Kızı 47. yeni bölüm canlı izle! Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak? Sefirin Kızı son bölümde neler oldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 22:56:26. #1.15#
title