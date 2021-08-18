SEDAŞ, Sakarya'da 150 milyon liralık yatırım ve bakım faaliyeti yapacak
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SEDAŞ, Sakarya'da 150 milyon liralık yatırım ve bakım faaliyeti yapacak

SEDAŞ, Sakarya'da 150 milyon liralık yatırım ve bakım faaliyeti yapacak
Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı - Haberler | Ekonomi

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ. (SEDAŞ), Sakarya'da bu yıl 150 milyon liralık yatırım ve bakım faaliyeti yapacak.

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ. (SEDAŞ), Sakarya'da bu yıl 150 milyon liralık yatırım ve bakım faaliyeti yapacak.

SEDAŞ'tan yapılan açıklamada, şirketin yatırımlarıyla hizmet bölgesine değer katmaya devam ettiği belirtildi.

Sakarya'nın altı ilçesinde kapasite artırımı, şebeke yenileme ve ana hatlardaki yer altı çalışmaları kapsamında bu yıl için toplamda 150 milyon lira yatırım ve bakım faaliyeti yapacağı ve müşteri memnuniyeti, verimlilik odaklı projelerin kentteki 300 binden fazla nüfusu yakından ilgilendirdiği bildirildi.

Açıklamada, Serdivan, Hendek, Sapanca, Geyve, Ferizli ve Akyazı ilçelerinde yatırım, bakım ve küçük ek tesis çalışmalarının bu yıl hızla hayata geçirileceği, ilk etapta 300 bini aşkın müşteriyi yakından ilgilendiren yatırım kapsamında köyler de dahil olmak üzere ilçelerdeki enerji hatları ile trafolarda da yenileme ve bakım faaliyetleri gerçekleşeceği kaydedildi.

İş güvenliği ve operasyonda süreklilik için planlı kesintiler

Açıklamada, elektrik hizmetinde sürekliliği sağlamayı ve kentte artan enerji talebini karşılamayı hedefleyen çalışmaların enerjili hatta yapılabilmesinin mümkün olmaması nedeniyle planlı kesintilere başvurulduğu belirtildi.

Müşterilerin elektrik ihtiyacını karşılamak adına zorunluluk taşıyan planlı kesintilerde, can ve mal güvenliğini koruyabilmek için hatlardaki enerjilerin devre dışı bırakılarak önceden belirtilen süre çerçevesinde planlı elektrik kesintisi gerçekleştirildiği, bu sayede, yatırım ve bakım işlemlerinin emniyetli biçimde yapılabilirken, şebekelerde de teknik sürdürülebilirlik sağlandığı vurgulandı.

Açıklamada, teknik ve dış etmenlerden kaynaklı kesintilerin önüne geçebilmek için yapılan çalışmalarda planlı kesinti yapılacak bölgelerin isimlerinin, 48 saat önceden SEDAŞ web sitesinden duyurulduğu ayrıca müşterilerin sistemde kayıtlı bulunan telefon numaralarına mesaj gönderilerek bilgilendirildiği bildirildi.

"Proje ihtiyaçlara göre hazırlandı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Necmi Odyakmaz, her geçen gün büyüyen Sakarya'ya yatırımlarla katkı sağladıklarını ifade etti.

Gelişen kentin ihtiyaçlarını karşılama ve müşterilere katma değerli hizmetler hazırlandığını bildiren Odyakmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"SEDAŞ olarak yoğun sanayileşme ve hızlı nüfus artışına sahip, önemli bir bölgede görev alıyoruz. Kocaeli, Bolu ve Düzce'yi de içine alan 20 bin kilometrekarelik alandaki 3,7 milyon nüfusa kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sunuyoruz. Titizlikle yürüttüğümüz uzun çalışmalar sonucu Sakarya'nın ihtiyaçlarını tespit ederek müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla bu yıl için yatırım, küçük ek tesisler ve bakım onarım çalışmaları kapsamında 150 milyon liralık harcama projelendirdik. İlave 11 adet beton köşk tipi trafo ve 40 civarında direk tipi trafo tesisini gerçekleştireceğiz. Yenileme faaliyetleri kapsamında yaklaşık 415 bin metre kablo-iletken çekimi ile 3 bin 600 adet direk montajını yapmak üzere ekiplerimizle birlikte Sakarya için sahadayız. Yatırımlarımızla Sakarya'ya hizmetlerimiz devam edecek."

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

SEDAŞ, Sakarya'da 150 milyon liralık yatırım ve bakım faaliyeti yapacak
SEDAŞ, Sakarya'da 150 milyon liralık yatırım ve bakım faaliyeti yapacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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