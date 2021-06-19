Seçim heyecanı yaşayan Galatasaray'da başkan adayları da oylarını kullandı

Sarı-Kırmızılı kulübün başkanı olmak için yarışan adaylar Eşref Hamamcıoğlu, İbrahim Özdemir, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan oylarını kullandı. Tüm adayların mesajı ortak oldu: Kim seçilirse seçilsin kazanan Galatasaray olacak. Ayrıca oy kullanmak isteyen üyelerin oluşturduğu kalabalık sebebiyle İstiklal Caddesi'nin bir bölümünde kuyruk oluştu.

Galatasaray'da bugün Başkan Mustafa Cengiz'in koltuğunu yeni bir isme devrediyor. Sarı-Kırmızlılılar'da 5 aday başkan olmak için uzun süredir ekranlarda zaman zaman atışma yaşarken, yaparken, bugün ise sükunet ortamında buluşuldu. Adaylar İbrahim Özdemir, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan oylarını kullandı, ortak mesajları ise 'Kim seçilirse seçilsin kazanan Galatasaray olacaktır' oldu.

HERKES GELDİ

Oy kullanmak için bir üye de sedyeyle kongre salonuna geldi. Oyunu kullanıp geri döndü. Galatasaray'ın eski başkanları, efsane oyuncuları da önemli günde işlerini bırakıp seçime geldi. Büyük yoğunluk oluşması sebebiyle İstiklal Caddesi'nin bir bölümünde kadar kuyruk oluştu.