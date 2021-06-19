Seçim heyecanı yaşayan Galatasaray'da başkan adayları da oylarını kullandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seçim heyecanı yaşayan Galatasaray'da başkan adayları da oylarını kullandı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Sarı-Kırmızılı kulübün başkanı olmak için yarışan adaylar Eşref Hamamcıoğlu, İbrahim Özdemir, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan oylarını kullandı. Tüm adayların mesajı ortak oldu: Kim seçilirse seçilsin kazanan Galatasaray olacak. Ayrıca oy kullanmak isteyen üyelerin oluşturduğu kalabalık sebebiyle İstiklal Caddesi'nin bir bölümünde kuyruk oluştu.

Galatasaray'da bugün Başkan Mustafa Cengiz'in koltuğunu yeni bir isme devrediyor. Sarı-Kırmızlılılar'da 5 aday başkan olmak için uzun süredir ekranlarda zaman zaman atışma yaşarken, yaparken, bugün ise sükunet ortamında buluşuldu. Adaylar İbrahim Özdemir, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan oylarını kullandı, ortak mesajları ise 'Kim seçilirse seçilsin kazanan Galatasaray olacaktır' oldu.

HERKES GELDİ

Oy kullanmak için bir üye de sedyeyle kongre salonuna geldi. Oyunu kullanıp geri döndü. Galatasaray'ın eski başkanları, efsane oyuncuları da önemli günde işlerini bırakıp seçime geldi. Büyük yoğunluk oluşması sebebiyle İstiklal Caddesi'nin bir bölümünde kadar kuyruk oluştu.

Seçim heyecanı yaşayan Galatasaray'da başkan adayları da oylarını kullandı
Seçim heyecanı yaşayan Galatasaray'da başkan adayları da oylarını kullandı
Seçim heyecanı yaşayan Galatasaray'da başkan adayları da oylarını kullandı
Seçim heyecanı yaşayan Galatasaray'da başkan adayları da oylarını kullandı
Seçim heyecanı yaşayan Galatasaray'da başkan adayları da oylarını kullandı
Seçim heyecanı yaşayan Galatasaray'da başkan adayları da oylarını kullandı
Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Fatih Terim konusunda geri adım attı
Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Fatih Terim konusunda geri adım attı
Zamalek cephesinden sürpriz iddia! Galatasaray, Mohamed'i bonservis bedeli ödemeden transfer edebilir
Zamalek cephesinden sürpriz iddia! Galatasaray, Mohamed'i bonservis bedeli ödemeden transfer edebilir
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Boris Johnson Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Emel Sayın Merve Dizdar Selçuk Tekay
Spor Aytaç Kara Nihat Özdemir Merih Demiral Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Seçim heyecanı yaşayan Galatasaray'da başkan adayları da oylarını kullandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 14:51:10. #1.15#

title