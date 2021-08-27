Schneider Electric EcoStruxure güç çözümleriyle "Guardian Glass"a destek oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Schneider Electric EcoStruxure güç çözümleriyle "Guardian Glass"a destek oluyor

Schneider Electric EcoStruxure güç çözümleriyle 'Guardian Glass'a destek oluyor
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Schneider Electric EcoStruxure mimarisiyle, cam üreticisi olan Guardian Glass'ın güç güvenilirliği ve verimliliğini geliştirmesine olanak sağlıyor.

Schneider Electric EcoStruxure mimarisiyle, cam üreticisi olan Guardian Glass'ın güç güvenilirliği ve verimliliğini geliştirmesine olanak sağlıyor.

Schneider Electric açıklamasına göre, EcoStruxure, Schneider Electric'e ait açık, birlikte çalışabilir, nesnelerin interneti özellikli bir sistem mimarisi ve platformu olarak öne çıkıyor. Guardian Glass her gün, gece ve gündüz yaklaşık 700 ton cam çekmek için 2,800 fahrenhayt sıcaklıkta çalışan bir fırın içeren, Dewitt, Iowa'daki 750 bin footkarelik bir tesis işletiyor. Söz konusu fırın tesisin çalışması açısından kritik öneme sahip ve herhangi bir iş kesintinin yıkıcı sonuçları söz konusu olabiliyor.

Schneider Electric'in rakiplerinin güç ve kapasitör bank arızası da dahil olmak üzere, hayal kırıklığı yaşatan ve maliyetli sonuçlarıyla karşılaşan Guardian Glass, yardım için Schneider Electric'e başvurdu ve VarSet kapasitör banklarını kurdu. Guardian Glass, kurulum sonrasında hemen önemli sonuçlar elde etti. Güç faktörü yüzde 97'ye çıkarak dağıtım şirketi faturasında aylık yüzde 4 krediye hak kazandı ve böylelikle iki yıllık bir geri ödeme yoluna girdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Guardian Glass Kıdemli Kontrol Mühendisi Mike Flesch, "Optimum düzeyde, yani 365 gün, 7 gün, 24 saat çalışmaya devam edebilmek için güvenilir ekipmanlara ihtiyacımız var. Schneider Electric EcoStruxure çözümleriyle dijital dönüşümümüz, güç, güvenilirlik ve güç faktörü hakkında daha büyük içgörü kazanmamıza olanak verdi. Schneider Electric bu projede başlangıçta düşünülenin çok ötesine geçti. Schneider Electric'in büyük resmi gördüğüne ve gelecekte yanımızda bize destek olacağına güvenim tam." ifadelerini kulandı.

Schneider Electric Dijital Güç Başkan Yardımcısı Khaled Fakhuri de, "Sektör hızla değişiyor ve artan taleplere ayak uydurabilmek için yeni ve yenilenmiş binaların uyum sağlaması gerekiyor. Schneider Electric'te hedefimiz, Guardian Glass gibi müşterilerimizin daha azıyla daha fazlasını gerçekleştirmesine ve enerji yönetiminde dijitalleştirmenin avantajlarından yararlanmasına yardımcı olmak." değerlendirmesinde bulundu.

"Süreçler otomatik hale getiriliyor"

chneider Electric açıklamasına göre, çözüm, kapasitör banklarıyla sınırlı değil. PowerLogic ölçüm cihazları artık Guardian Glass'a güç kullanımına dair önemli bir görünürlük sağlıyor. PM5000 ve PM8000 Serisi ölçüm cihazları enerji kullanımının yanı sıra zararlı ve maliyetli güç kalitesi sorunlarını ortaya çıkaracak görünürlüğü de destekliyor. Böylelikle tesis, başka türlü görünmeyen durumda kalan sorunları da düzeltebiliyor. Ayrıca EcoStruxure Power Monitoring Expert yazılımı, Guardian Glass'a güç faktörü, gerçek zamanlı güç, kapasitör bankı adımlarına dair tam görünürlük ve sistemle ilgili her sorun için çeşitli alarm ikazları sağlıyor. Bu akıllı ölçüm cihazları EcoStruxure Power Monitoring Expert gibi enerji ve güç yönetimi sistemi yazılımlarıyla bağlandığında güç dijitalleştirmenin tam potansiyeli gerçekleşiyor, görevler basitleştiriliyor, faaliyetler modernleştiriliyor ve süreçler otomatik hale getiriliyor.

Çoğu kamu, ticari ve endüstriyel bina enerji açısından verimli değil ve bu da karbonsuzlaştırma ve sürdürülebilirlik çabalarında ve dağıtım şirketi faturalarında atıl duran büyük bir potansiyeli gösteriyor. Güç dijitalleştirme, aktif enerji yönetimi ve verimli tesis çalışmasına temel bir rol oynuyor. Mevcut binalar için bu, elektrik sistemlerini akıllı cihazlarla yenileyerek ve enerji verimliliğini artıran ve riski azaltan enerji ve güç yönetim yazılımları kullanılarak yapılabiliyor. Bu güç dijitalleştirme yatırımı tesis yönetimi ve bakım personelinin daha iyi kararlar almasına, sorunları daha hızlı çözmesine, çalışmama süresini en aza indirmesine ve daha az enerji kullanmasına yardımcı oluyor.

EcoStruxure Power, Schneider Electric'in nesnelerin interneti etkin EcoStruxure BT mimarisinden Bağlı Ürünler, Edge Kontrolü ve Uygulamalar, Analitikler ve Hizmetler sunuyor. Hep beraber bu yenilikler fabrikaların her düzeyde gelişmesine yardımcı oluyor ve tesisin elektrik kullanımını verimli bir şekilde yönetme kabiliyeti, tesis süreçleri boyunca güç dağıtımının kontrolü ve görünürlük, verimliliği geliştirmek ve enerji kullanımını azaltmak için analitikler ve gölge faturalamayla dağıtım şirketi ücretlerinde daha yüksek doğruluk gibi konularda fayda sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Hamid Karzai Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Acun Ilıcalı Mesut Akusta Seren Serengil
Spor Mesut Özil Arda Güler Sergen Yalçın Enner Valencia Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Schneider Electric EcoStruxure güç çözümleriyle "Guardian Glass"a destek oluyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 11:28:45. #1.15#

title