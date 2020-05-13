Sayısal Loto çekildi (2) Sayısal Loto oyununun 1322. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 389 bin 284 lira 84 kuruşluk ikramiye devretti.

Sayısal Loto oyununun 1322. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 389 bin 284 lira 84 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 81 kişi 6 bin 175 lira 45'er kuruş, 4 bilen 4 bin 357 kişi 86 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 79 bin 817 kişi 12 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

Kaynak: AA