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Sayın abonelerimiz, yılın önemli olaylarına ilişkin derlemelerimiz yarından itibaren yayımlanacaktır.

Sayın abonelerimiz, yılın önemli olaylarına ilişkin derlemelerimiz yarından itibaren yayımlanacaktır.
AA / Barışkan Ünal - Haberler | Güncel

2021 yılındaki "dış", "spor", "ekonomi-enerji-finans", "Türkiye" ve "parlamento" haberlerinin derlemeleri şu tarihlerde yayına verilecektir: 20 Aralık Pazartesi: Dış haberler21 Aralık Salı: Spor haberleri22 Aralık Çarşamba: Ekonomi-enerji-finans haberleri23 Aralık Perşembe: Türkiye...

2021 yılındaki "dış", "spor", "ekonomi-enerji-finans", "Türkiye" ve "parlamento" haberler inin derlemeleri şu tarihlerde yayına verilecektir:

20 Aralık Pazartesi: Dış haberler

21 Aralık Salı: Spor haberler i

22 Aralık Çarşamba: Ekonomi-enerji-finans haberler i

23 Aralık Perşembe: Türkiye haberler i

24 Aralık Cuma: Parlamento haberler i

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AA / Barışkan Ünal - Son Dakika Haberleri

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