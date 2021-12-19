Sayın abonelerimiz, yılın önemli olaylarına ilişkin derlemelerimiz yarından itibaren yayımlanacaktır.
AA / Barışkan Ünal - Haberler | Güncel
2021 yılındaki "dış", "spor", "ekonomi-enerji-finans", "Türkiye" ve "parlamento" haberlerinin derlemeleri şu tarihlerde yayına verilecektir: 20 Aralık Pazartesi: Dış haberler21 Aralık Salı: Spor haberleri22 Aralık Çarşamba: Ekonomi-enerji-finans haberleri23 Aralık Perşembe: Türkiye...
2021 yılındaki "dış", "spor", "ekonomi-enerji-finans", "Türkiye" ve "parlamento" haberler inin derlemeleri şu tarihlerde yayına verilecektir:
20 Aralık Pazartesi: Dış haberler
21 Aralık Salı: Spor haberler i
22 Aralık Çarşamba: Ekonomi-enerji-finans haberler i
23 Aralık Perşembe: Türkiye haberler i
24 Aralık Cuma: Parlamento haberler i
AA / Barışkan Ünal - Son Dakika Haberleri
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