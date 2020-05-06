HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Sayılarla "Eker 23. Nisan 100. Yıl Koşusu"

Sayılarla
06.05.2020 13:29 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:34

Çocukların evlerinden katıldığı dijital koşuda, Türkiye dahil 14 ülkeden 65 şehirden 715 çocuk yer aldı.

Çocukların evlerinden katıldığı dijital koşuda, Türkiye dahil 14 ülkeden 65 şehirden 715 çocuk yer aldı. 715 minik adım; evlerinde salonlarında, koridorlarda, balkonlarda kurulan parkurlarla 100 metre koşarak 23 Nisan coşkusunu evlerine taşıdı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümünü özel bir organizasyonla kutlamak için harekete geçen Eker, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından 715 çocuğun katılımıyla online koşu gerçekleştirdi. Türkiye Atletizm Federasyonu, Adım Adım oluşumu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın da verdiği desteklerle hayata geçen 23 Nisan 100. Yıl Koşusu, başarılı bir organizasyonla milyonlar tarafından takip edildi. 23 Nisan 100. Yıl Koşusu projesinde, sosyal medyada yaklaşık 1.5 milyon, medyada ise 4.8 milyon erişim rakamlarına ulaşıldı.

Dünyanın farklı yerlerinden, her yaştan yüzlerce çocuk katıldı

"Eker 23 Nisan 100. Yıl Koşusu", bu özel bayramın doğasına uygun olarak tam anlamıyla uluslararası bir etkinliğe dönüştü. Çocukların evlerinden katıldığı Türkiye'nin ilk dijital koşusunda, Türkiye dahil 14 ülkeden 65 şehirden 715 çocuk yer aldı.

Etkinlikle dikkat çeken bir diğer detay ise kız ve erkek çocukların koşuya eşit oranda katılım göstermesi oldu. Katılımcıların yüzde 51'ini kız, yüzde 49'unu da erkek çocuklar oluşturdu. Organizasyon sosyal medyada da çocuklar ve ebeveynler tarafından olumlu yorumlar aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu, Adım Adım ve TEGV'nin de katkılarıyla destek verdiği "Eker 23. Nisan 100. Yıl Koşusu"na dair dikkat çeken sayılar ise şu şekilde:

Türkiye dahil 14 ülkeden 65 şehirden 715 çocuk yer aldı.

Türkiye'den 52, yurt dışından 13, toplam 65 şehirden katılım oldu.

Türkiye'deki 52 şehirden 696, yurt dışındaki 13 şehirden 19 çocuk katıldı.

715 çocuk arasından, kayıt yaptıran ilk 100 çocuk, canlı yayına katıldı.

Katılımcıların 368'ini kız çocuklar (yüzde 51), 347'sini ise (yüzde 49) erkek çocuklar oluşturdu.

Ortalama katılım yaşı 8 oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü Spor
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü
Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum Spor
Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum
Liverpool, Karius'u kadroya hiç dahil etmeden yeniden kiralayacak Spor
Liverpool, Karius'u kadroya hiç dahil etmeden yeniden kiralayacak
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor Spor
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Ronaldo'nun karantinaya girdiği villası, görenleri hayran bıraktı Spor
Ronaldo'nun karantinaya girdiği villası, görenleri hayran bıraktı
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 2 milyon euro maaş ödeyecek Spor
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 2 milyon euro maaş ödeyecek
Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ı Cüneyt Çakır'a sordu, 'Pırlanta gibidir' cevabını aldı
Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ı Cüneyt Çakır'a sordu, "Pırlanta gibidir" cevabını aldı
Paulo Dybala'ya yapılan 5. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
Paulo Dybala'ya yapılan 5. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak
Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak
Alexander Sörloth'un karantina süreci tamamlandı ve kaldığı yurttan ayrıldı
Alexander Sörloth'un karantina süreci tamamlandı ve kaldığı yurttan ayrıldı
Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevkimi değiştirdim
Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevkimi değiştirdim
Koronavirüs yasağını hiçe sayan Novak Djokovic, tenis kortunda antrenman yaptı
Koronavirüs yasağını hiçe sayan Novak Djokovic, tenis kortunda antrenman yaptı
Galatasaray, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak saha antrenmanlarını sürdürdü
Galatasaray, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak saha antrenmanlarını sürdürdü
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor
Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor
Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor
TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak
TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Taylor: Maç devreleri 45 dakikadan az olabilir
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Taylor: Maç devreleri 45 dakikadan az olabilir
Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı
Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı
Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var
Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var
Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı
Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Futbol ligleri yeniden dizayn edilmeli
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Futbol ligleri yeniden dizayn edilmeli
Barcelona, koronavirüs nedeniyle 139 milyon euro zarar etti
Barcelona, koronavirüs nedeniyle 139 milyon euro zarar etti
Ronaldo'ya 5. çocuk sürprizi! Sevgilisinin paylaşımı heyecan yarattı
Ronaldo'ya 5. çocuk sürprizi! Sevgilisinin paylaşımı heyecan yarattı
Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var
Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var
Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı
Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Serie A'nın yeniden oynanması için elimden geleni yapacağım
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Serie A'nın yeniden oynanması için elimden geleni yapacağım
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu
Ankaragücü'nde koronavirüs testi pozitif çıkan ismin Ricardo Faty olduğu ortaya çıktı
Ankaragücü'nde koronavirüs testi pozitif çıkan ismin Ricardo Faty olduğu ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mehmet Cahit Turhan
Magazin Sezen Aksu Pınar Altuğ Demet Akalın Bülent Ersoy
Spor Arda Turan Adem Ljajic Ersun Yanal Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Karar Türk Lirası Galatasaray
Şu an buradasınız: Sayılarla "Eker 23. Nisan 100. Yıl Koşusu" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 14:14:22. #1.15#
title