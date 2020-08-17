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"Savunmanın devleri" listesine 7 Türk şirketi girdi

Dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"de yer alan Türk şirketi sayısı 7'ye yükseldi.

17.08.2020 08:59 | Son Güncelleme: 17.08.2020 08:59

Dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"de yer alan Türk şirketi sayısı 7'ye yükseldi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türk savunma sanayi şirketleri, son dönemde elde ettikleri cirolarla rekorlar kırarken, ulaşılan ekonomik büyüklükler şirketleri uluslararası kıyaslamaların yapıldığı listelerde üst sıralara taşıyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından her yıl, bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak yayımlanan ve dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"de bu yıl Türk şirketi sayısı 5'ten 7'ye çıktı.

Listeye 2006 verileriyle 93'üncü sıradan giren, geçen yıl 52'nci sıraya kadar yükselen ASELSAN, bu yıl ilk 50'ye girme başarısı gösterdi. Başta savunma alanında olmak üzere Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı ve gelişimi için faaliyet gösteren şirket, böylece dünyanın ilk 50 savunma sanayi firmasından biri olma hedefini de yakalamış oldu.

Yurt içinde ve dışında üstlendiği projelerle performansını artıran ASELSAN, 2018'de 1 milyar 792 milyon dolar olan cirosunu, geçen yıl yüzde 21 artırarak 2 milyar 172 milyon dolara çıkardı. ASELSAN, bu ciroyla 48'inci basamağa çıktı.

ASELSAN, bu başarıyı haberleşme sistemleri, radar ve elektronik harp sistemleri, elektro-optik sistemler, aviyonik sistemler, savunma ve silah sistemleri, komuta kontrol sistemleri, deniz sistemleri gibi alanlarda Ar-Ge'ye dayalı geliştirdiği ürün ve çözümlerle yakaladı.

TUSAŞ'tan dev adım

Türkiye'nin yerli ve milli hava platformlarını geliştirip üreten, Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Bombardier ve Leonardo gibi uluslararası üreticilerin önemli tedarikçilerinden biri olan TUSAŞ ise 2011 verileriyle ilk kez 83'üncü sıradan giriş yaptığı listede önemli bir gelişme gösterdi.

Şirketin 2018'de 1 milyar 307 milyon dolar olan savunma sanayisi cirosu yüzde 42 artarak 2019'da 1 milyar 858 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl 69'uncu sırada yer alan şirket 16 basamak ilerleyerek 53'üncü sırada yer buldu.

TUSAŞ'ın geçen yılki toplam cirosu 2 milyar 266 milyon doları bulurken, bunun yüzde 18'i sivil havacılığa yönelik faaliyetlerden elde edildi.

BMC tutunmayı başardı

Listeye ilk kez geçen yıl giren Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden BMC, bu yıl da listede yer alarak kalıcılık adına önemli bir adım attı.

Listeye 554 milyon dolarla 85'inci sıradan giriş yapan BMC, geçen yılki 533 milyon dolar savunma sanayisi cirosuyla 4 basamak geriledi ve 89'uncu sırada yer buldu.

Son olarak Altay tankının seri üretimi için görevlendirilen BMC, otobüsten kamyona, mayına karşı korumalı zırhlı araçtan taktik tekerlekli araca kadar pek çok farklı konfigürasyondaki ticari ve savunma sanayi aracını üretiyor.

ROKETSAN ve STM bu yıl da listede

"Roket ve füze sistemlerinde lider kuruluş olma" vizyonuyla hareket eden ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile müttefik ülkelerin vurucu gücünü artıran ROKETSAN da listede yer almayı sürdürdü.

Geçen yıl 89'uncu sıradaki ROKETSAN, bu yıl 91'inci basamakta yer aldı.

Cirosu yüzde 1 azalarak 515 milyon dolara gerileyen ROKETSAN, listede 2 basamak aşağıya indi.

ROKETSAN'ın son dönemde dikkati çeken ürünleri arasında Bora, TRG-300 Kaplan, TRG-122 füzeleri, Mini Akıllı Mühimmat MAM-C, lazer güdümlü füze Cirit, orta ve uzun menzilli tanksavar füzeleri UMTAS ve OMTAS, lazer güdümlü uzun menzilli tanksavar füze L-UMTAS, SOM ve JSF uyumlu SOM-J hassas güdümlü stand-off mühimmatları, Hisar hava savunma füzeleri, Teber lazer güdüm kiti, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi Atmaca, hava savunma sistemi Sungur yer alıyor.

"Defense News Top 100" listesinde geçen yıl 85'inci sırada yer alan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, bu yıl 7 basamak geriledi ve 92'nci oldu.

Cirosu yüzde 14 azalarak 564 milyon dolardan 485 milyon dolara düşen şirket, dünyanın en büyük 50 savunma sanayi firması arasında yer alma hedefiyle Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını ileri teknolojili ürünlerle karşılayarak, yurt dışında rekabetçi, yenilikçi ve akıllı teknolojik çözümler geliştirmek için faaliyet gösteriyor.

Askeri deniz araçların tasarımı, modernizasyonu ve inşasında görev alan STM, son dönemde özellikle kamikaze (vurucu) insansız hava araçları, yenilikçi uydu teknolojileri, duvar arkası radar ve siber güvenlik çözümleriyle dikkati çekiyor.

FNSS ve HAVELSAN listeye giriş yaptı

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden FNSS, 98'inci sıradan bu yıl listeye girme başarısı gösterdi.

FNSS, 2018'deki 367 milyon dolarlık cirosunu geçen yıl yüzde 2 artırarak 374 milyon dolara çıkardı.

İhtiyaca özel, etkin, güvenilir ve yenilikçi paletli ve tekerlekli zırhlı araçlar tasarlayıp üreten FNSS, alanında dünya liderleri arasında yer alıyor. Ürünleri, farklı ülkelerdeki kullanıcılar tarafından tercih edilen FNSS, bugüne kadar, 4 binin üzerinde zırhlı muharebe aracını kullanıcılarına teslim etti. FNSS'nin yarattığı geniş ürün ailesi, 15 ton sınıfında paletli zırhlı araçlardan orta ağırlık sınıfı tanka, 4x4'ten 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araçlara, seyyar yüzücü hücum köprüsünden zırhlı istihkam iş makinesine ve insanlı ve insansız kulelere kadar uzanıyor.

Listeye bu yıl ilk kez giren bir diğer Türk savunma sanayisi şirketi HAVELSAN oldu.

Türk savunma sanayisinde yazılım tabanlı çözümler geliştiren HAVELSAN, 278 milyon dolarlık ciroyu yüzde 6 artırarak geçen yıl 295 milyon dolara yükseltti.

HAVELSAN bu başarıyla listeye 99'uncu sıradan giriş yaptı.

İlk 5 sıra ABD şirketlerinin

"Defense News Top 100"e 8 yeni şirket girdi.

Listenin zirvesinde ise ABD'li şirketler yer aldı. Listenin ilk 5 sırasında 50 milyar 506 milyon dolar ciroyla Lockheed Martin, 34 milyar 300 milyon dolarla Boeing, 29 milyar 512 milyon dolarla General Dynamics, 28 milyar 600 milyon dolar ciroyla Northrop Grumman ve 27 milyar 448 milyon dolarla Raytheon Company yer aldı.

Kaynak: AA

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