Kara Kartal kötü seriye son vermek için sahada! Beşiktaş-Sivasspor maçı başladı - Haberler Spor
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Kara Kartal kötü seriye son vermek için sahada! Beşiktaş-Sivasspor maçı başladı

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Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Bu maçta Sergen Yalçın, sakatlıktan dönen Vida'yı ilk 11'de sahaya sürdü. Siyah-beyazlıların hücum hattında ise Kenan Karaman, Güven Yalçın ve Batshuayi görev yapıyor.

Son 2 haftada galibiyeti bulunmayan Beşiktaş, Sivasspor karşısında 3 puan hasretini sonlandırmak istiyor. 5 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen Yiğidolar ise 2 maçlık galibiyet serisini geliştirmenin planlarını yapıyor.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Beşiktaş'ta sakatlığı geçen 11 isimden Necip Uysal, Domagoj Vida ve Alex Teixeira kadroya alındı. Sakatlığı devam eden isimler Rachid Ghezzal, Georges-Kevin N'Koudou, Mehmet Topal, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Welinton Souza ve Francisco Montero oldu. Bu futbolcular kamp kadrosuna alınmadı. Sivasspor'da, Beşiktaş maçı öncesi Aaron Appindangoye ve Leke James'in sakatlıkları bulunuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Josef, Can, Oğuzhan, Kenan, Güven, Batshuayi

Sivasspor: Muammer, Uğur, Goutas, Caner, Ahmet Oğuz, Hakan, Azubuike, Felix, Henrique, Gradel, Kayode

Kara Kartal kötü seriye son vermek için sahada! Beşiktaş-Sivasspor maçı başladı
Haberler.com - Spor Haberleri
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