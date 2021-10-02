Kara Kartal kötü seriye son vermek için sahada! Beşiktaş-Sivasspor maçı başladı

Son 2 haftada galibiyeti bulunmayan Beşiktaş, Sivasspor karşısında 3 puan hasretini sonlandırmak istiyor. 5 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen Yiğidolar ise 2 maçlık galibiyet serisini geliştirmenin planlarını yapıyor.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Beşiktaş'ta sakatlığı geçen 11 isimden Necip Uysal, Domagoj Vida ve Alex Teixeira kadroya alındı. Sakatlığı devam eden isimler Rachid Ghezzal, Georges-Kevin N'Koudou, Mehmet Topal, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Welinton Souza ve Francisco Montero oldu. Bu futbolcular kamp kadrosuna alınmadı. Sivasspor'da, Beşiktaş maçı öncesi Aaron Appindangoye ve Leke James'in sakatlıkları bulunuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Josef, Can, Oğuzhan, Kenan, Güven, Batshuayi

Sivasspor: Muammer, Uğur, Goutas, Caner, Ahmet Oğuz, Hakan, Azubuike, Felix, Henrique, Gradel, Kayode

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