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Savunma Sanayisi 'Ar-Ge' ile Şaha Kalktı

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Türkiye'de geçen yıl gerçekleşen 24 milyar liralık Ar-Ge harcamasının büyük kısmının savunma sanayisi alanında yapıldığını vurgulayarak, "Savunma sanayisini sıçratan unsur da bu Ar-Ge'dir." dedi.

Savunma Sanayisi 'Ar-Ge' ile Şaha Kalktı

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Türkiye'de geçen yıl gerçekleşen 24 milyar liralık Ar-Ge harcamasının büyük kısmının savunma sanayisi alanında yapıldığını vurgulayarak, "Savunma sanayisini sıçratan unsur da bu Ar-Ge'dir." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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