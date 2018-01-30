Savunma Sanayisi 'Ar-Ge' ile Şaha Kalktı

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Türkiye'de geçen yıl gerçekleşen 24 milyar liralık Ar-Ge harcamasının büyük kısmının savunma sanayisi alanında yapıldığını vurgulayarak, "Savunma sanayisini sıçratan unsur da bu Ar-Ge'dir." dedi.