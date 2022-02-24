Savaş'ın başlamasıyla Ukrayna'da ATM ve istasyonlar önünde uzun kuyruklar oluştu
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Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon başlatmasıyla sivil halk, güvenli bölgelere kaçmaya başladı. Birçok Ukrayna vatandaşı, yakıt ve nakit ihtiyaçlarını karşılamak için ATM ve istasyonlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Rusya- Ukrayna savaşı Putin'in başlattığı harekatla resmen başladı. Tüm dünya yeni güne savaşla başlarken, bölgede tansiyon bir hayli yüksek. Sıcak çatışmaların yaşandığı Ukrayna'nın çeşitli kentlerinden patlama sesleri geliyor.
Bu gelişmelerin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın bu sabah Donbas bölgesindeki topraklarına girmesinin ardından ülke çapında sıkıyönetim ilan etti. Ukrayna'da dün de 30 günlük OHAL ilan edilmişti.
Başkent Kiev'de sirenler çalarken, halk güvenli bölgelere kaçmaya çalışıyor. Adeta bir savaş atmosferinin yaşandığı Kiev'de sivil halkın araçlarıyla kenti terk etmeye başladığına ilişkin görüntüler servis edildi.
Güvenli bölgelere kaçmaya çalışan Ukrayna vatandaşları akaryakıt istasyonları ve ATM'lere akın etti. Nakit ihtiyaçları için bankalardaki parasını çekmek isteyenler ve yakıt deposunu fullemeye çalışanlar istasyon ve ATM'lerde uzun kuyruklar oluşturdu.