Savaş'ın başlamasıyla Ukrayna'da ATM ve istasyonlar önünde uzun kuyruklar oluştu

Rusya- Ukrayna savaşı Putin'in başlattığı harekatla resmen başladı. Tüm dünya yeni güne savaşla başlarken, bölgede tansiyon bir hayli yüksek. Sıcak çatışmaların yaşandığı Ukrayna'nın çeşitli kentlerinden patlama sesleri geliyor.

SIKIYÖNETİM İLAN EDİLDİ

Bu gelişmelerin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın bu sabah Donbas bölgesindeki topraklarına girmesinin ardından ülke çapında sıkıyönetim ilan etti. Ukrayna'da dün de 30 günlük OHAL ilan edilmişti.

SİVİL HALK KİEV'İ TERK EDİYOR

Başkent Kiev'de sirenler çalarken, halk güvenli bölgelere kaçmaya çalışıyor. Adeta bir savaş atmosferinin yaşandığı Kiev'de sivil halkın araçlarıyla kenti terk etmeye başladığına ilişkin görüntüler servis edildi.

İSTASYON VE ATM'LERDE KUYRUKLAR VAR

Güvenli bölgelere kaçmaya çalışan Ukrayna vatandaşları akaryakıt istasyonları ve ATM'lere akın etti. Nakit ihtiyaçları için bankalardaki parasını çekmek isteyenler ve yakıt deposunu fullemeye çalışanlar istasyon ve ATM'lerde uzun kuyruklar oluşturdu.