Savaş ihtimali tüm planı bozdu! Rusya'nın elindeki dev organizasyon Türkiye'ye veriliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'taki ayrılıkçı yönetimlerin bağımsızlığını tanımasının ardından Formula 1'de sürpriz bir hamle geldi.

RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ

Formula 1'in resmi bilet satış sitesinde Rusya GP'nin kaldırıldığı ve 2022 Türkiye Grand Prix'si için sayfa açıldığı görüldü. Normal şartlarda takvimde yer alamayan Türkiye GP'nin bu gelişme ile birlikte Rusya'nın yerine yarış takvimine girebileceği öne sürüldü. Formula 1 yönetiminden henüz konuya dair resmi bir açıklama gelmedi.

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