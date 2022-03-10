Satışa izin çıkmadı! Chelsea, Türk kulübü olmayacak

Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in İngiltere'deki mal varlıkları donduruldu. Abramovich'le birlikte 7 Rus iş insanının İngiltere'deki mal varlıklarının dondurulduğu açıklandı.

ÖZEL LİSANS

Premier Lig devi Chelsea, özel bir lisansla faaliyetlerine devam edecek. Ve kulüp çalışanlarının bu lisansla görevlerine devam edeceği kaydedildi.

SATIŞ DURDURULDU

İngiliz hükümetinin aldığı kararın ardından Chelsea'nin satışının durdurulduğu belirtildi. Ayrıca, sezonun kalan maçları için bilet satışının yapılmayacağı ve maçlara sadece kombine kart sahiplerinin alınacağı, kulübün ürünlerini satan mağazaların yeni bir karara kadar kapalı olacağı ifade edildi.

MUHSİN BAYRAK TALİP OLMUŞTU

Chelsea'yi satın almak isteyen Bitlisli Mutki Aşireti liderlerinden iş insanı Muhsin Bayrak, "Neticelendirmeye yakınız" açıklamasında bulunmuştu. Ancak İngiliz hükümetinin kararı sebebiyle satış gerçekleşmeyecek.