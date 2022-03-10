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Satışa izin çıkmadı! Chelsea, Türk kulübü olmayacak

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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İngiltere hükümeti, aralarında Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in de olduğu 7 Rus iş insanının mal varlıklarını dondurdu. Bu kararla beraber Chelsea'nin satış işlemleri de askıya alındı.

Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in İngiltere'deki mal varlıkları donduruldu. Abramovich'le birlikte 7 Rus iş insanının İngiltere'deki mal varlıklarının dondurulduğu açıklandı.

Satışa izin çıkmadı! Chelsea, Türk kulübü olmayacak

Premier Lig devi Chelsea, özel bir lisansla faaliyetlerine devam edecek. Ve kulüp çalışanlarının bu lisansla görevlerine devam edeceği kaydedildi.

İngiliz hükümetinin aldığı kararın ardından Chelsea'nin satışının durdurulduğu belirtildi. Ayrıca, sezonun kalan maçları için bilet satışının yapılmayacağı ve maçlara sadece kombine kart sahiplerinin alınacağı, kulübün ürünlerini satan mağazaların yeni bir karara kadar kapalı olacağı ifade edildi.

Chelsea'yi satın almak isteyen Bitlisli Mutki Aşireti liderlerinden iş insanı Muhsin Bayrak, "Neticelendirmeye yakınız" açıklamasında bulunmuştu. Ancak İngiliz hükümetinin kararı sebebiyle satış gerçekleşmeyecek.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Roman Abramovich, Muhsin Bayrak, Chelsea, Ukrayna, Rusya, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

ferhat atmaca:

isabetli karar.

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