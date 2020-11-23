Satın aldığı otomobilin iki araçla birleştirildiğini ekspertiz raporu ile öğrenince soluğu mahkemede aldı
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Satın aldığı otomobilin iki araçla birleştirildiğini ekspertiz raporu ile öğrenince soluğu mahkemede aldı

23.11.2020 11:27 | Son Güncelleme: 23.11.2020 12:01
Satın aldığı otomobilin iki araçla birleştirildiğini ekspertiz raporu ile öğrenince soluğu mahkemede aldı

Kayseri'de satın aldığı ikinci el otomobilin, iki farklı aracın kaynakla ortadan birleştirilerek oluşturulduğunu ekspertiz raporu ile öğrenen kişi, hukuk mücadelesi başlattı.

Araç sahibi olmaya niyetlenen 53 yaşındaki A.Y, bir internet sitesinden beğendiği 2013 model otomobili, 9 Ekim'de 90 bin 500 liraya satın aldı. Aracı aldığı kişinin, çeşitli bahanelerle kendisini oyalayarak ekspertiz raporunu vermemesinden kuşkulanan A.Y, alışverişten 13 gün sonra, otomobilini incelettiği ekspertizden aldığı raporu görünce adeta şok yaşadı.

Otomobilin arka kısmının direklerden ve taban sacından kesilerek, buraya başka bir aracın arka kısmının kaynakla birleştirildiğini öğrenen A.Y, karşı tarafın durumdan haberdar olmadığını ve kendisinin de aracı bu şekilde aldığını söylemesi üzerine Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

"ARABANIN FİYATI BELKİ YARI FİYATI KADARDIR"

A.Y'nin başvurusu üzerine konudan haberdar olan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, tüketicinin, bir devlet memurundan güven ilişkisine dayalı araç satın aldığını, ancak mağdur duruma düştüğünü söyledi. Şahin, "Aracı satan kişi, 'bende zaten var, ben veririm' diyerek ısrarla ekspertiz raporu aldırmıyor. Satış gerçekleştikten sonra da konu kapanıyor. Tüketicimiz ekspertiz yaptırınca bu durum ortaya çıkıyor." dedi.

Muhtemelen önü hasarlı bir araçla arka tarafı hasar gören başka bir aracın birleştirildiğini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

Bu arabanın ön tarafı 2013 model, fakat arka tarafının kaç model olduğu belli değil. Düşünün ki iki ayrı model olan bir araba ile karşı karşıyayız şu anda. Bunun sebebi ne? Ekspertiz işleminin alımdan önce yapılmaması. Normal bedel olarak alınıyor. Halbuki bu arabanın fiyatı belki de şu anda yarı fiyatı kadardır."

"EKSPERTİZ RAPORUNDAN DOLAYI İADE KARARI ÇIKACAK"

Karşı tarafın bu işi muhtemelen bildiğini ve "ben de böyle aldım" diyerek uzak durduğunu belirten Şahin, "Yapılması gereken işlem, hukuka başvurmak. 10 bin 390 liranın üzerinde olduğu için tüketici mahkemesine başvuru zorunlu. Zaten ekspertiz raporundan dolayı iade kararı çıkacak. Satan kişi, bu bedeli tüketicimize ödeyecek ve arabasını geri alacak. O da aldığı kişiden tekrar bunu alacak. Yani silsileyle gidecek bu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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