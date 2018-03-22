Satıcı'dan İhracatçı Firmalara Ar-Ge Merkezi Kurun Çağrısı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Mustafa Satıcı, ihracatçı firmalara Ar-Ge merkezleri kurmaları çağrısında bulundu.

Turizm ile ön plana çıkan Antalya, ihracatçı firmaların kurduğu 14 AR-GE merkezi ile Türkiye genelinde birçok sanayi kentini geride bıraktı. BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, AR-GE merkezlerinin yüksek teknolojili ürünlerle bölge ihracatının 2023 yılında 5 milyar dolara ulaşmasında önemli rol oynayacağını söyledi. Satıcı, "AR-GE merkezlerinde küresel pazarın ihtiyaç duyduğu yüksek teknolojili ürünler geliştiriliyor. AR-GE çalışmaları ürünlerin katma değerini artırıyor. Aynı zamanda kilogram başına ihracat birim fiyatlarının yükselmesine katkı sağlıyor" dedi.

Katma değeri yüksek ürünlere sahip olmanın, kilogram başına birim fiyatın yükselmesinin Türkiye adına büyük önem taşıdığına dikkat çeken Mustafa Satıcı, "Elbette daha çok ülkeye daha çok ürün ihraç edeceğiz. Bunun için çalışıyoruz. Ama aynı zamanda ürünlerimizin kilogram başına birim fiyatlarını da artırmaya çalışıyoruz. AR-GE merkezine sahip olan firmalarımız bunu başardı. Firmalarımızı kutluyoruz. Diğer ihracatçı firmalarımızı da AR-GE merkezi oluşturmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Antalya'da sadece 14 ihracatçı firmanın AR-GE merkezi sahibi olmasını da değerlendiren BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, "Bu rakam düşük görülebilir. Ancak kent ekonomisinde turizmin rolü gözden kaçırılmamalı. Antalya, 14 AR-GE merkezi ile sanayi anlamında bizden daha ileri olan illerin çok önünde. Antalya olarak, Türkiye'de AR-GE merkezi olan 42 il arasında 10.sıradayız" dedi. Antalya'da makine ve teçhizatı üretimi yapan bir ihracatçı firma da bünyesinde tasarım merkezi oluşturdu.

AR-GE merkezlerine devletin de büyük önem verdiğini ifade eden Satıcı, "Bu kapsamda devletimiz AR-GE merkezi kurmak isteyen ihracatçı üyelerimize geniş bir yelpazede destek veriyor. İhracatçı firmalarımız konu ile ilgili detaylı bilgiyi Birliğimiz AR-GE şubesinden edinebilir" değerlendirmesinde bulundu. - ANTALYA